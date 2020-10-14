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「坐牢綠委」爆祕戀！小20歲白美輕熟女曝光　72小時愛相隨直擊

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圖、文／鏡週刊

因案入獄的前民進黨立委高志鵬爆出新戀情！本刊直擊，在桃園八德外役監服刑的高志鵬，連假獲准返家探視家人，在72小時期間，除了陪伴家人外，身邊還多了一名白皙氣質輕熟女，她就是高志鵬祕交的新女友。

本刊直擊高志鵬自外役監休假返家72小時，祕戀中的女友天天相伴，2人戴著口罩、出入低調，還刻意一前一後踏出家門。

▲▼本刊直擊高志鵬自外役監休假返家72小時，祕戀中的女友天天相伴，2人戴著口罩、出入低調，還刻意一前一後踏出家門。（圖／鏡週刊提供，下同）

高志鵬（右）休假第一站就直奔三重接女友（左），2人大包小包提著名產、家用品，準備共享中秋天倫樂。

國慶連續假期甫結束，本刊在連假前夕2度直擊，因案入監、目前在桃園八德外役監服刑的高志鵬，位於新北市三重的房舍卻有一名白皙氣質輕熟女頻繁現身，綁著一頭馬尾的她，儘管戴著口罩、行徑低調，卻熟門熟路地出入高家大門。

高志鵬收假返監後，國慶連假前夕，本刊直擊，高的女友仍頻繁出入他位於三重的房舍，並在周邊超商購物。

本刊調查，這名氣質美女正是高志鵬新交往的女友。本刊在中秋連假期間，自一日下午起連續3天直擊，高志鵬獲准返家探視親人的72小時內，除了與老母、家人相聚，這名氣質女也時刻在旁相伴，多次與高同框，儘管2人刻意保持社交距離，但她與高家人互動熱絡，儼然已是一家人，一路愛相隨的舉動，也讓高志鵬祕戀多時的女友曝光！

高志鵬的女友參加高家人的家族聚餐，儘管在門口一直低調與高保持距離，但與高家人互動熱絡。

2018年底高志鵬被依圖利罪判刑定讞後，去年1月先進入宜蘭監獄服刑，後續依規定申請外役監服刑，因他僅犯一案，無他案訴訟，犯罪所得也已繳回，外役監遴選委員會審核後，給予近滿分的頂標高分，去年6月移往受刑人心中首選的桃園八德外役監服刑至今。

高志鵬一身鴨舌帽、口罩準時返回八德外役監，女友一路隨車相伴，還離情依依揮手向他道別。

本刊中秋節當天下午近4點，直擊八德外役監大批獲准返家的受刑人陸續步出監獄，高志鵬在人群中戴著黑色口罩、白色鴨舌帽，不疾不徐地走向一輛黑色7人座的廂型車，由友人載他驅車直奔新北市三重區。

高志鵬休假期間也現身立法院旁、青島東路附近的大樓。

傍晚6點左右，儘管天色已暗，高戴著口罩、鴨舌帽，步出三重大樓內登記在他名下的房舍，此時身旁出現一名長髮過肩的白皙氣質輕熟女，同樣戴著口罩的她，身材比高志鵬略高，2人各自拎著家電、鼎泰豐紙袋等大包小包物品，一同上了友人的車抵達台北市仁愛派出所，高志鵬依規定向返家當地的警察機關報到。

高志鵬目前在桃園八德外役監服刑。外役監屬低戒護的監獄，想移監的受刑人須符合資格才能參加遴選。（翻攝自Google map）

約傍晚6點20分，這輛黑色廂型車抵達北市杭州南路一段、高母所住的一處社區大樓，這裡是高此次返家探視母親登記的居住地，氣質女先陪他下車返家安頓後，又獨自步出社區搭車前往東區的SOGO百貨公司添購用品，直到晚上7點15分提著二袋物品回到杭州南路這處大樓，待到隔天下午才再出門。

收假當天、4日下午約2點，這名氣質女更陪著高志鵬一起步出杭州南路的住處準備回監所報到，3點半左右，接送高的黑色廂型車抵達八德外役監大門，高身著外套、戴鴨舌帽與口罩下車，連續3天愛相隨的女友，此時更離情依依地向高揮手道別。


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