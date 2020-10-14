快訊／iPhone 12終於登場　售價799美元、推出新色藍色

記者余弦妙／台北報導

蘋果公司（Apple）秋季第二場線上發表會於台灣時間10月13日凌晨1時舉行，外界矚目的iPhone 12終於登場，外型確定搭載「三鏡頭」，身為首支蘋果5G手機，此次發表會也聚焦在5G的功能將達成何種功能，而大家最關注的iPhone 12螢幕為6.1吋，與與iPhone 11相比薄11%、小15%、輕16%。

根據台灣蘋果官網上的售價，iPhone12 mini售價699美元（台幣2萬3900元）、iPhone 12售價799美元(台幣2萬6900元)、iPhone 12 Pro售價999美元(台幣3萬3900元)、iPhone 12 Pro Max售價1099美元（台幣3萬7900元）。

其中，iPhone12 與iPhone 12 Pro預計10月16日開始預購；而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max預計11月6日預購。





▲iPhone12 售價。（圖／翻攝自蘋果直播）

iPhone 12 mini除了螢幕尺寸不同，規格跟iPhone 12都一樣。不過iPhone12 mini配備5.4吋螢幕，卻比配備4.7吋螢幕的iPhone 8更輕、更小，為全球最小的 5G 手機，採用超瓷晶設計，5.4 吋的尺寸，搭載雙鏡頭，有 f/1.6 光圈，相機組採用七層鏡片式鏡頭，低光性有 27% 提升，夜間模式更出色，使用更大光圈捕捉更多的光，超廣角鏡頭。

另外，iPhone 12 Pro主相機配備三鏡頭，採用不鏽鋼機身及玻璃背蓋，共有銀色、太空灰、金色和藍色四款顏色。iPhone 12 Pro螢幕為5.8吋至6.1吋，iPhone 12 Pro Max螢幕為6.5吋至6.7吋。

Apple 全球行銷資深副總裁 Greg Joswiak 表示：「5G 的到來開啟了 iPhone 的新時代，我們很高興能將 iPhone 12 與 iPhone 12 mini 眾多令人驚豔的全新功能帶給使用者，並且再一次突破極限」iPhone12搭載超 Retina XDR 顯示器，以及全新超瓷晶盾面板表層。

另外，iPhone 上的 5G 速度提升，可以更快的下載與上傳，串流播放更高品質影片，遊戲體驗也更為靈敏流暢，還能感受 app 中的即時互動，並以高畫質進行 FaceTime 通話等。這讓使用者得以享受安全、快速的連線，進而減少連線至公共 Wi-Fi 熱點的需要。