台間諜案關鍵人..「全在央視認罪」　張競：這種作法符合程序正義？

▲央視一連三天報導台灣間諜案。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒央視一連三天報導台灣間諜案，今（13日）晚間《焦點訪談》鎖定台灣學者蔡金樹、前台師大教授施正屏，兩人在節目上坦承做錯事，遭外界認為是「被認罪」。對此，《ETtoday新聞雲》訪問中華戰略學會研究員張競，他表示，「本次大陸以透過媒體認罪方式處理問題，其實是相當令人遺憾。」就大陸本身法律體系與法庭審理程序來說，如此作法是否合於程序正義，大陸國安部門必須反省檢討。

▲學者蔡金樹在央視上認罪。（圖／翻攝 央視）

2018年7月，蔡金樹以南台灣兩岸關係協會聯合會主席赴大陸福建省泉州市參加「兩岸食品交易會」期間失聯，隔年被指「從事危害國家安全的活動」。當時，外界不能理解「藍到底」的他為何被大陸逮補？另外，台灣師範大學退休副教授施正屏也被對岸指控是間諜，於2018年8月遭大陸以國安為由關押。兩人失聯多時，首次在央視曝光雙雙認罪。

根據報導指出，2020年7月，蔡金樹因間諜罪被判處有期徒刑4年。蔡公開表示，「20幾年了，一來追隨前輩從事兩岸交流活動，卻被軍情局利用，這個是我始料未及，也是我後悔的地方。」另外，2018年8月在大陸失蹤的台師大教授施正屏，因「涉嫌危害國家安全」被關押北京，失聯超過兩年的他首度出現在央視節目，一開始接受記者提問坦承，「有領收台灣國安局間諜任務和經費。」

▲廈門台研院院長李鵬。（圖／記者任以芳攝）

內容引述，廈門大學台灣研究院院長李鵬也表示，兩岸的學術交流氛圍應當是單純的、健康的和安全的，「民進黨當局的上述做法，實際上破壞了兩岸學術交流的規則，玷污了兩岸學術交流的氛圍，也影響了兩岸學術交流的正常開展。我們希望蔡英文當局能夠停止以上這些不負責任的行動，還兩岸學術交流一片淨土。」

▲央視報導蔡金樹一案，直指台灣學界存在間諜。（圖／翻攝 央視）

針對北京大動作搜捕台灣諜報工作人員，張競指出，「兩岸目前尚未就解決敵對狀態，找到妥善政治解決方案，因此相互之間進行諜報活動完全可以理解。」但從事情報蒐集與執行顛覆破壞性質截然不同，應對處理強度與原則當然會有差異，此亦不令人感到意外。

兩年前，大陸曾報導台灣女間諜色誘陸生一案，最後不了了之。張競表示，「來往兩岸都會遇到雙方情報單位前來試探吸收，有時誘之以利，更有時誘之以色，甚至還有運用人情壓力與威脅恐嚇方式，希望強迫就範。」只要本身不貪圖名利或受到引誘，或是本身道德人品無瑕，就應當不會因此失足。

▲李孟居穿囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

如今，屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居、民進黨前主席卓榮泰助理的鄭宇欽接連在央視節目上認罪，報導直指台灣學界有間諜。對此，張競強調，「大陸透過媒體認罪方式處理問題，相當令人遺憾。大陸本身法律體系與法庭審理程序，是否合於程序正義，大陸國安部門必須反省檢討。」

張競說，這樣作法能否符合國際社會保障人權基本規範，台灣社會對此將有何種觀感，對於促進兩岸融合是加分還是減分，大陸對台政策主管機關必須通盤思考精算。