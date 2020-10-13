賴士葆要顧立雄夫妻吃萊豬5年　以20年政大教授經歷打臉王美花　





▲賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

政府將在明年1月開放含萊克多巴豬美豬進口，國民黨立委賴士葆12日主張，含有萊克多巴胺的豬肉和內臟必須有新的貨品分類編號，未料經濟部長王美花確認為不可行。為此，賴士葆13日點名王美花和丈夫、國安會主委顧立雄承諾帶頭吃萊豬5年。

賴士葆在臉書表示，主張未來開放萊豬進口豬肉和內臟必須有新的貨品分類編號(ccc code)，這是源頭、邊境管理最基本的規範，王美花回覆說「行政管理上不可行，因為假設經過科學依據評估後確定含萊劑美豬安全，就沒有道理新增貨品分類號續，否則也違反國際規範問題」

賴士葆指出，「我要以過去在政大企管研究所20年教授管理學的經驗提醒法律背景的王美花，不應該隨便搬出行政管理的理論來唬人，行政管理上是可行的，只是經濟部屈服於美國壓力不敢做而已」；另外，明明很多的科學報告都指出萊劑殘留毒性會傷害人體，王美花憑什麼信口開河確定萊劑美豬安全？民眾的要求很卑微，只是要吃的安心。

賴士葆揚言，如果堅持不肯標示貨品分類編號的話，「我在此點名王美花和國安會主委顧立雄兩位高官夫婦承諾帶頭吃萊豬5年，讓民眾可以放心確認萊劑美豬是安全的」。

賴士葆還說，其實經濟部經常真正的違反國際規範，例如去年聯合國氣候大會上公布2020年氣候變遷績效指標，公布減少碳的排放量的國家當中，台灣成績倒退，是全球倒數第3，這更是嚴重的事情，請王美花多用點心減碳，不要隨便為了頂上的烏紗帽耍官威，濫用所謂的「行政管理」來否決立法院的共識。

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