將赴陸參加海峽青年論壇　陸委會籲洪秀柱「留意社會觀感」

▲洪秀柱將赴陸參加論壇，陸委會回應。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

前國民黨主席洪秀柱將參加第三屆「海峽兩岸青年發展論壇」，並有望與大陸國台辦主任劉結一會面。不過，陸委會今（6）日晚間發聲明強調，民眾或團體與陸方交流應留意社會觀感及恪遵兩岸條例，如有涉及違反法令情形，將依法處理。

國台辦發言人朱鳳蓮6日宣布，第三屆「海峽兩岸青年發展論壇」將於10月13日在浙江杭州舉辦，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱將應邀出席論壇。洪秀柱本次赴陸參加論壇，預計10月9日出發，10月14日返台。

對此，陸委會發聲明表示，中共歷來藉由拉攏台灣各界人士，發表迎合中共統戰的言論，企圖推進對台統一的政治圖謀，陸委會已多次呼籲民眾、團體勿輕易相信中共的統戰語言，並應了解當前兩岸關係複雜敏感，與陸方交流應留意社會觀感。

陸委會也提醒應該要恪遵兩岸條例，與會人員不得以任何形式參加陸方倡議或推動涉及「民主協商」及「一國兩制」等的相關活動，如有涉及違反法令情事，主管機關將依法處理。

陸委會指出，中共在「習五條」後，積極推動「一國兩制台灣方案」，由其涉台及統戰部門主導相關交流活動，並藉由舉辦各種兩岸論壇營造與台灣進行「一國兩制台灣方案」民主協商的假象，無所不用其極地將其統戰企圖融入兩岸交流。因此呼籲青年朋友提高警覺，不應參與類此活動，以免淪為中共對台統戰的宣傳工具。

此外，陸委會認為洪秀柱並非「兩岸人民關係條例」中的特殊身分人士，因此赴大陸依一般入出境程序辦理即可。

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者李毓康攝）



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