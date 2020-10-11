飆仔苗栗往大甲狂衝！7警車一字橫停封路　演練場面肅殺如電影

▲台中市大甲警分局於國慶連假實施防飆圍捕演練。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

國慶3天連續假期，台中市大甲警分局除了例行性轄內重要道路交通疏導等勤務外，11日凌晨更於大甲區北堤東、西路實施防飆圍捕演練，大批警力大陣仗封鎖路面，攔阻飆車族，過程氣氛肅殺，彷彿電影般情節，讓一旁觀看的民眾直呼「好帥氣！」

國慶連假期間，台中市大甲警分局實施防飆圍捕演練，演練一開始由勤務人員扮演飆車族，從苗栗往大甲方向狂飆，分局發現後經通報、攔截、圍捕至逮捕飆仔。

大甲分局長李建興表示，本次演練統合所轄山、海線計15個所、隊及內勤各單位，演練狀況以模擬飆車族聚眾由由國道1號三義交流道下三豐路，沿苗140縣道及北堤東路進入大甲區，由分局勤務指揮中心發動攔截圍捕，並由山線5個所、隊警力組成圍捕組從后里出發，沿苗140縣道圍捕飆仔，另同時間海線7個所、隊組成攔截組，在北堤東路與中山路口設置組絕器材封閉道路，圍捕5公里即將飆仔逼入北堤西路，以口袋戰術將飆車族逮捕，再由偵查隊偵訊、移送。

李建興強調，飆車族時於週末凌晨至北堤東路及北堤西路群聚狂飆，製造噪音，嚴重妨害安寧，甚而於8月間發現有多達77輛改裝車同時於北堤東路競速情事，雖暑假飆車高峰期已過，但飆車行為嚴重威脅用路人的生命及財產，且改裝、噪音車深夜疾駛妨害安寧，影響民眾權益甚鉅，因此防制飆車沒有假期，透過實際操練，期能發揮「治亂於初動」的功效，有效遏阻飆車歪風。

▲▼演練過程氣氛肅殺，彷彿電影般情節。

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