苗栗翁逛市場忘了一件事　獨走8公里外...警發動地毯式搜尋

▲劉姓老翁清晨欲在家附近散步，卻迷失方向離家8公里遠，警方積極調閱周遭監視器，才將他找回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名劉姓老翁（72歲），8日清晨起床後欲外出附近散步，一路步行至離家7、8公里遠的加油站附近，因老翁患有失智症，加上年事已高無法與他人溝通，兒子發現老翁不在家，急忙前往家中附近文山派出所報警，經員警調閱路口監視器釐清老翁行走軌跡後查證，終於在北苗1處超商尋獲老翁，並其護送安全返家。

苗栗分局文山派出所表示，員警受理報案後，先安撫報案人情緒後，立即通報線上巡邏員警至劉翁家附近尋找，並通報勤務指揮中心提供老翁衣著及特徵至各所巡邏人員共同協尋，同時調閱監視器影像釐清老翁行走軌跡方向。

▲經警方調閱監視器後，在8公里外1處超商找到老翁。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方調閱監視系統影像後發現，老翁起初在國華路街道一帶徘徊，之後走到北苗一處加油站後即失去蹤影，研判老翁應該是在加油站附近某處地點，員警立即前往該處各個角落作地毯式搜尋，終於在8時許在市區1處超商內發現老翁身影，經員警比對衣著及身體特徵確認就是劉姓老翁。

劉姓老翁向警方表示，本想在家中附近散步，後來想到北苗市場逛逛，沒想到自己走了7、8公里遠，後因體力不支只好隨便找1間超商休息，因本身有失智症，無法向他人清楚溝通，對於自己一時疏忽造成大家的奔波感到抱歉，也對於警方的幫忙感到萬分感謝。

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