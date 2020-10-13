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國慶焰火宣傳旗白色且破爛　林燕祝形容像在「招魂」！

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▲台南市議員林燕祝批，國慶焰火的宣傳旗破爛而且還是白色旗，沒有招來旅客，看起來反而像是在「招魂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝批，國慶焰火的宣傳旗破爛而且還是白色旗，沒有招來旅客，看起來反而像是在「招魂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝13日質詢表示，台南國慶焰火雖然耗費可觀的人力物力，但卻因為交通接駁出問題，讓民眾罵翻，原以為可以帶動台南觀光的永續發展，事實上只是帶來一次性的消費。

林燕祝表示，許多民眾在網路上留言罵翻，說被塞在接駁車上，根本來不及看到焰火，且上下接駁車大失控，好像是鐵達尼逃難，而會場外的攤販趁機漲價，有民眾不滿東西量少1倍、價錢貴1倍，雖然市府工作人員很辛苦值得肯定，但這樣的結果和評價，實在讓人失望。

林燕祝還說，市長黃偉哲說2024年要盛大舉辦台灣建城400年的活動，還要舉辦台灣博覽會、台灣燈會，甚至還要再辦國慶焰火，但經過這次經驗之後，誰還敢來台南參加活動？

▲台南市議員林燕祝批，國慶焰火的宣傳旗破爛而且還是白色旗，沒有招來旅客，看起來反而像是在「招魂」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝指出，國慶焰火的宣傳旗破爛而且還是白色旗，沒有招來旅客，看起來反而像是在「招魂」，這樣的門面，觀光局到底在做什麼，小虎鯨活動入場費200元至500元，也被嫌貴。

林燕祝也提到，國慶焰火配合音樂傳出最後3分鐘的歌曲「幸福台灣子」，被音樂人指控未經授權，且求償新台幣1元，這麼盛大的事，主辦單位不尊重創作人，市府也不能推卸責任。

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