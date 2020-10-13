台灣零售業減塑「原地退步」！綠色和平：恐成全球垃圾漲3倍幫兇

▲綠色和平公布台灣零售業減塑「原地退步」，恐成全球塑膠垃圾漲3倍幫兇。（圖／綠色和平提供）



記者許展溢／台北報導

綠色和平今（13日）公布，經1年追蹤、調查，「2020台灣零售通路企業減塑評比報告」結果顯示，9大零售通路企業減塑「原地退步、，減塑表現全部不及格，若繼續耗用大量塑膠，這些企業可能成為未來20年後全球塑膠垃圾成長3倍的幫兇。

綠色和平提到，根據國際學術期刊Science一篇關於海洋塑膠研究指出，零售業再不改變，估計2040年全球將增加3倍的塑膠垃圾流入大海。「2020台灣零售業減塑評比報告」採以減塑政策、減量措施、倡議與創新與資訊透明，評比零售通路企業過去1年減塑作為，發現企業減塑大多偏向被動與保守，並未實質改善泛濫的塑膠包裝問題。

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綠色和平評比分析，最基本公開塑膠總用量上，未有任何一家企業願意全面公開，全聯超市去年曾允諾2020年揭露塑膠使用總量，但今年只公開生鮮與現調飲料共使用874公噸塑膠，同樣統一超商也是選擇性公開用量，都未能提供總量。

▲綠色和平認為，企業要做總量承諾，立刻淘汰不需要與難以回收包裝。（圖／綠色和平提供）



綠色和平指出，追蹤調查期間，5間企業回覆一次性包裝塑膠用量（僅自有品牌），包括全聯超市、全家便利商店、統一超商，以及頂好超市（僅飲料杯）、愛買（僅薄型塑膠袋、飲料杯），去年共計使用12,733公噸，使用一次性用品總數量達22億6,828萬件。但根據與成大環工團隊，調查台北市和高雄市全聯超市、統一超商門市包裝使用情形，估計一次性食品、飲料塑膠包裝使用量計38,158公噸，還未計算9家企業所有門市。

綠色和平專案主任羅祖珍說，僅公佈自有品牌或部份用量，似乎是想隱瞞過度使用塑膠包裝的真相，企圖維護品牌形象。綠色和平最後要求企業要做總量承諾，立刻淘汰不需要與難以回收包裝，如保麗龍、複合材質、標籤，採以重複使用概念發展方案，如裸賣、販售濃縮（乾式）產品，以及可退還並重複使用的包裝，最後積極促進供應鏈合作，調查自有品牌以外產品塑膠用量資料，及研擬減塑措施。