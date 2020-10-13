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新一代 HomePod 和 Apple TV 可追蹤定位　「HomeKit」功能更完善

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▲HomePod。（圖／MacRumors）

▲蘋果新一代智慧音箱 HomePod mini 傳搭載 U1 晶片。（圖／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果去年在 iPhone 11 系列新機推出 U1 晶片，支援超寬頻功能，透過計算無線電波在兩個設備之間所需花費的時間，可以精確地測量設備之間的距離，準確性比 Bluetooth LE 和 Wi-Fi 高得多。

目前蘋果只用這項技術來支援 iOS 13 中 AirDrop 的定向功能，U1 晶片最引人注目的傳聞功能可能與尚未推出的 AirTag 藍牙追踪器有關。

爆料人士 Jon Prosser 聲稱，傳聞中的 HomePod mini 有望在此次蘋果新品發表會發布，新一代的 Apple TV 則要等到明年，而兩樣設備都將搭載 U1 晶片，用戶在房屋中走動時，它們能夠精確追踪位置；他還指出，AirTag 將推延到明年 3 月。

他也聲稱，新推出的HomePod mini 與Apple TV，因為搭載 U1 晶片，用戶可以透過‌Find My‌ iPhone 的應用程式App，在你出門後，提醒你，設備是否被移動或拿走。

不過今年迄今為止，Prosser 的爆料訊息與蘋果的傳聞不一，準確度也不佳。4 月發布的第二代 iPhone SE 和 5 月的 13 吋 MacBook Pro 之中，他分享大量錯誤資訊，包括將 iOS 換為 iPhoneOS，具有與 iPhone XR 相同後置相機組的新型 iPhone SE，以及類似 AirPower 的無線充電板的假照片。

另外，彭博社報導，蘋果正在開發一款新的 Apple TV，具有更快的處理器和改進的遙控器，據傳它還具有一項類似於 ‌Find My‌ iPhone 的新功能，可以尋找丟失的遙控器定位，預計將在 2021 年推出。

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