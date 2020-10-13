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蘋果提前洩密！　iPhone 12 似乎「剪瀏海」了

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▲iPhone 12 傳有機型瀏海面積縮減。（圖／EverythingApplePro）

▲iPhone 12 傳有機型瀏海面積縮減。（圖／EverythingApplePro）

記者謝仁傑／綜合報導

距離 iPhone 12 問世不到14小時，蘋果現已在 iCloud 網站上傳了旨在說明 iPhone 12 的新小圖標，儘管它們不是高解析度的圖像，但我們仍可以注意到這些圖標與先前 iPhone 型號的圖標之間存在一些差異。

據外媒《9TO5Mac》報導，蘋果今天在伺服器上添加了 4 個新的 iPhone 圖標，這些圖標並沒有非常詳細，因為它們在 iCloud 網路應用程式以及「Find My」應用中以很小的尺寸顯示，透過將 iPhone XR 和 iPhone 11 圖標與 iPhone 12 圖標進行比較後，可以看到新設備的邊緣有些不同。

iPhone 12 系列將採用回歸 iPhone 5 的經典方邊外觀設計，而且至少其中一種新型號的瀏海（Face ID）會較小，據傳可能會是 12 mini。

傳此次新機共有六種顏色可供選擇，蘋果此次的邀請函為藍色與橘色相兼，也不免令人聯想是否暗示與 iPhone 12 的新配色有關。此外，其它新品如 HomePod Mini、AirTag 和 AirPods Studio 等等，也可能成為這次發表會上的焦點。

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