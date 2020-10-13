12歲妹坐「29F天台」　絕望跳下當場慘死！後母崩潰：是我逼死了她

▲女孩坐在天台上兩腿搭在牆外。（圖／大河報）

記者蔡儀潔／綜合報導

12歲人生才剛剛開始，然而河南鄭州的國中女學生小星（化名），12日早上7時許坐在29層樓高的頂層天臺，大約8時左右突然跳下，警消趕到時已無生命跡象。事後，後母崩潰的說，是自己逼死了她。

據《大河報》報導，監視器畫面和現場照片顯示，女孩坐在護欄處，兩腿搭在牆外面，不斷往後張望，突然就跳了下去。事發後，民警、消防和急救人員很快趕到現場，然而女孩已無生命體征。

▲工作人員在打掃現場。（圖／大河報）

「孩子太可惜了，那麼年輕。」有目擊者稱，墜樓的是一名女國中生，當時還穿著校服，早上7時許就坐在頂層護欄處，大約8時左右突然跳了下來。

另有目擊者表示，女孩墜樓後，地上一大灘血跡，現場慘不忍睹，當時就不行了，「生命無價，但不管怎樣也不應該跳樓呀。」

▲物業保全人員認為，小星可能是踩著泡沫箱，翻越約2公尺高的護欄。（圖／大河報）

據悉，事發樓一共29層高，小星就是在頂層天臺墜落的。物業保全人員表示，天臺平時防火門開著的，女孩可能是踩著幾個堆放在一起的泡沫箱，翻越約2公尺高的護欄後，爬上去發生的事故。

▲現場拉起封鎖線。（圖／大河報）

在小星居住的家內，幾名社區工作人員正在安撫家屬。經過家訪瞭解，初步原因可能是因為家庭矛盾引發，小星的父親早年去世，今年7、8月剛搬過來住，現就讀國中一年級，平時和後媽一起居住。

工作人員透露，事發後，小星的後母一直在自責，說是「她給孩子逼死了。」警方已介入調查此事，並將此案定性為自殺，具體仍在進一步工作中。

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