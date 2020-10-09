她一聲求助！26歲前同事熱心趕到　下秒10F「離奇墜亡」

▲事發大樓。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海浦東一處小區2日晚間發生高層墜樓身亡事故，一名26歲的男子不慎從10樓墜落，隨後20多歲的小莉（化名）飛奔下來，失聲痛哭，而事故背後的原因卻令人匪夷所思。

▲男子從10樓墜亡。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發於晚間7、8時，不少居民聽到人從高空墜落後發出「嘭」的聲響，物業工作人員、120急救人員、民警陸續趕赴現場。居民樓裡也有一名20多歲的女子，奔跑到底樓大聲痛哭。

據物業和居民的介紹，小莉當天租住的房屋突然斷電了，便找來熱心的前同事幫忙維修，男子想通過10樓外的連廊去電錶箱，爬窗進入連廊的姿勢不太好，且過道的窗戶比較矮，「人爬起來的時候身體碰到了上面，就摔下去了。」

▲室友小賀。（圖／看看新聞）

小莉的室友小賀受訪時透露，自己和墜樓男子以及小莉3人，原本是同一家公司的同事，但小莉已經從公司離職，死者與她並非情侶關係。

小賀接著表示，事發當晚，由於出租房電路故障導致斷電，雖然自己已安排人員隔天一早8點上門維修，但小莉報了一個學習班，著急用筆記型電腦完成作業，於是便向多人求助，最後只有墜樓男子回覆，便上門幫忙維修。

按照小莉的說法，他曾經提醒過墜樓男子到12樓走連廊，沒想到就在她轉身回房間的一剎那，前同事翻窗從10樓連廊攀爬過去，結果就在此過程中高墜至底樓。

▲連廊較為寬闊。（圖／看看新聞）

令人匪夷所思的是，事發現場的連廊較為寬闊，約有1.5公尺以上的寬度，長度也就在3公尺左右，如果走在中間、沒有狂風、行走正常的話，似乎不太容易高墜，這也使得小賀和其他一些居民，感到百思不得其解。

對於墜樓男子在替女子維修電路時是否喝過酒、或身體狀況是否良好，小賀表示自己並不知情。事發後，有法醫、刑警等陸續趕赴現場展開調查，民警也將小莉帶走接受調查。

小區物業周經理則強調，墜樓男子如何掉下來的物業不大清楚，他們瞭解到的情況都是從女子口中得知的，具體情況還是以警方調查為準。