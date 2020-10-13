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欠小學生天后150萬　捧紅黃明志的「創作者夢工廠」驚爆財務危機

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WEBTVASIA當時到台灣開設分公司，2018年還稱要成立LUVE影音平台，還找來聖結石等多名大咖YouTuber合作，聲勢十分浩大。

圖文／鏡週刊

號稱亞洲最大YouTube多頻道聯播網（MCN）的WEBTVASIA，捧紅第一個簽約網紅創作歌手黃明志後知名度大增，還被譽為「創作者夢工廠」，陸續在亞洲10個國家拓展據點，旗下一度擁有近千個頻道，如今卻驚爆財務危機，遭多位網路創作者指控積欠收益分潤費用，其中「妞妞TV」頻道主就被欠了近150萬元，甚至有YouTuber要求解約、支付收益分潤，WEBTVASIA竟連4萬元都付不出來，還要求分期付款拖欠至今。

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WEBTVASIA當初贊助黃明志拍攝歌曲〈泰國情歌〉MV，讓黃明志名氣飆升，成為網紅歌手。（翻攝YouTube泰國情哥）

台灣知名小學生YouTuber妞妞和父母共同經營的YouTube頻道「妞妞TV」，由妞爸及妞媽一手打理，一家人以妞妞為主角，經常拍攝親子玩具開箱、生活日常，充滿童趣的內容，深受小朋友及家長們喜愛，擁有近90萬訂閱數，平均月觀看次數超過1,500萬人次，妞妞被譽為「小學生天后」，妞爸希望能讓妞妞頻道更上層樓，3年多前決定和WEBTVASIA合作，卻慘成受害者之一。

妞妞和父母一起經營的「妞妞TV」頗受小朋友及家長喜愛，擁有近90萬訂閱數。（妞爸提供）

妞爸指出，在大約2017年間，WEBTVASIA負責台灣業務的窗口主動找上門洽談合作，正巧當時他們希望可以將妞妞頻道轉變成擁有智慧財產權的角色人物，因此在談好合作方式及分潤後，便決定和對方簽定網路授權傳播獨家合作協定，將妞妞TV主頻道及副頻道妞妞日常實況加入WEBTVASIA。

有網友根據公開資訊整理，以每月平均觀看人次估算，排出台灣前2百名YouTube收益分潤最高的頻道，妞妞TV排名第9，頻道收益月入約90萬元。（翻攝YouTube小林Lin's life）

第1年合作後，妞爸認為雙方合作並未讓副頻道增添成長，因此第2年續約時，提出副頻道退出分潤等要求，並希望微調部分合約內容。但協調還沒有結論，同年9月間妞爸就發現每月觀看收益沒有入帳。往回追查才驚覺，WEBTVASIA已超過3個月沒有匯入收益款項，他們提出質疑，WEBTVASIA還以海外匯款時間較慢才會拖延為由答覆，不過，妞爸無法接受，決定解約。

之後他們要求WEBTVASIA交回頻道收益權限，並歸還3個月約150萬元欠款，起初WEBTVASIA已讀不回，之後又提出希望能夠分期償還，但雙方已經失去信任基礎，妞爸要求至少要先償還一半欠款，才願意同意分期計畫，並要求若未依照清償計畫履約，應依約賠償1.5倍的懲罰金，結果雙方調解破局。

妞爸提告請求WEBTVASIA清償債務後，發現WEBTVASIA集團馬來西亞母公司在海外的流動資產是負債。（讀者提供）

妞爸在無可奈何之下，只好透過法律途徑提告追償，全案由高等法院審理中。本刊調查，除了妞妞TV以外，WEBTVASIA還積欠包括聖結石等其他創作者的分紅，且早就有跡可循。


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