　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他轟館長3槍後立刻打給「Tiger」　關鍵人物曝光恐成破口

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

槍手劉丞浩埋伏在健身房外，趁館長上車之際朝他開槍。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

專案小組發現，劉丞浩持有的手機是一支中古機，今年7月中旬才剛啟用，劉辯稱是他的一名女性友人所有，但警方懷疑他可能是到台北市萬華，或新北市三重的跳蚤市場購買，由於並非新機，警方查證使用者來源相當困難。

此外，專案小組還發現，都是施俊吉打給劉丞浩，查無劉回撥的紀錄，2人聯繫較頻繁的時段，分別為性騷擾前1週及槍擊案發生前1週，平均1天通聯至少2到3次，1週約有20次通聯，懷疑2人是在進行沙盤推演。雖然只有單向聯繫，也無法得知具體通話內容，但行為上可解讀2人是「主從關係」，施俊吉是大哥、劉丞浩是小弟，劉被動聽命於施，由施下達命令。 

竹聯幫寶和會幹部施俊吉涉嫌教唆槍擊館長遭收押。

詭異的是，劉丞浩開完槍後，立即用facetime功能撥打一通電話給一名獨立通訊者Tiger，但對方並未接聽，由於Tiger的通訊錄早在手機內建置好，因此被檢警認定是劉「通報已完成開槍」之舉。

刑事局在專案會議曾建議儘速釐清Tiger的身分，但未獲新北市刑大認同，甚至在上週收網行動中獨獨漏掉Tiger。專案小組成員告訴本刊，Tiger很可能是關鍵人物，未在第一時間釐清，恐將導致案情出現破口。

網紅館長陳之漢八月底遭槍擊、身中三槍，所幸無大礙。（翻攝畫面）


更多鏡週刊報導
【生死籤殺館長2】槍擊案細節精心布局　連律師都被設計成煙霧彈
【生死籤殺館長3】槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在夜市內
【生死籤殺館長4】出動以色列破解軟體　槍手iPhone洩大哥身分

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
酷炫難過哭了！　孫生「真的看不下去」砲轟瑋哥：整天裝可憐自己
景文科大「鹹濕迎新」6學長姊下場出爐　大玩脫衣、舔臉逼哭新生
美國計畫對台灣再推動7項軍售　3項通知已送國會
南鐵地下化2抗爭戶「半夜突遭強拆」！　學生守屋內爆警民衝突
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他轟館長3槍後立刻打給「Tiger」　關鍵人物曝光恐成破口

景文科大「鹹濕迎新」6學長姊下場出爐　大玩脫衣、舔臉逼哭新生

吃不到早餐！抓漏行員工氣炸離職「深夜砸車」…超狂待遇曝光

康軒逼懷孕女員工離職！8年前黑歷史遭起底　法院判賠40萬

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」　一看崩潰哭鬧才停手

醫法社工攜手反毒　跨界聚焦幫施毒者戒癮治療

評李佳芬「愛錢又愛權」　名嘴挨告誹謗結果出爐

重機騎士「狂叭3秒」爆撞骨折！26秒片起底士官長違規　網算公式大逆轉

正妹微晶瓷隆鼻「視力模糊」險失明　整型名醫「針頭失準」慘了

神算法官打臉區間測速！50件竟32件不準　自強隧道坑人罰單輸了

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

疑遭惡意逼車！男猛拉門想理論 被對方無視「逆向開走」甩落地

他轟館長3槍後立刻打給「Tiger」　關鍵人物曝光恐成破口

景文科大「鹹濕迎新」6學長姊下場出爐　大玩脫衣、舔臉逼哭新生

吃不到早餐！抓漏行員工氣炸離職「深夜砸車」…超狂待遇曝光

康軒逼懷孕女員工離職！8年前黑歷史遭起底　法院判賠40萬

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」　一看崩潰哭鬧才停手

醫法社工攜手反毒　跨界聚焦幫施毒者戒癮治療

評李佳芬「愛錢又愛權」　名嘴挨告誹謗結果出爐

重機騎士「狂叭3秒」爆撞骨折！26秒片起底士官長違規　網算公式大逆轉

正妹微晶瓷隆鼻「視力模糊」險失明　整型名醫「針頭失準」慘了

神算法官打臉區間測速！50件竟32件不準　自強隧道坑人罰單輸了

南鐵抗爭戶陳致曉家開拆！白髮母屋內哭喊不要　學生靜坐保樓梯

明星狂曬糖果色GUCCI賈姬包 IU好甜、華沙耍冷，只有孫芸芸這樣背

蘋果新品「款款而來」！　可能與 iPhone 12 一同登場的有這些

他轟館長3槍後立刻打給「Tiger」　關鍵人物曝光恐成破口

30hrs殺光母子4人！恐怖「酸湯子」再奪8命　毒性是砒霜20倍以上

臉書2天內成功粉絲破萬　駐荷代表：明年元旦守諾跳海冬泳

比利時「日增4000例」疫情再起　專家討論重返封城可能性

太空人再遭一棒制裁！　美冠G2光芒4比2贏球取二連勝

WHO大轉彎！「不提倡封鎖」作主要防疫手段　川普樂推文：我是對的

前胸、後背狂長痘痘怎麼辦？　專業皮膚科醫師提醒日常最忌3習慣

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

社會熱門新聞

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

不給吃早餐！抓漏行員工砸車　待遇曝光

家門前有怪人！她報警後認出兒子「大學摯友」

評李佳芬「愛錢愛權」　名嘴挨告

康軒逼懷孕女員工離職　8年前黑歷史遭起底

重機叭3秒爆撞！26秒片起底士官長

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

夫爽曝「求我進來」問小三：高潮幾次？她祖宗牌位前哭暈

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

更多熱門

相關新聞

吳怡農「神祕結印手勢」逗嗨女友

吳怡農「神祕結印手勢」逗嗨女友

吳怡農被本刊曝光另一半後，有人預測他可能閃婚，更有命理師獻計，他趕在2022年前結婚，有助參選台北市長選情。本刊日前捕捉吳怡農與「小農女」的約會行程，而且一行人不停擺出「權力三角形」手勢，隱隱流洩「統治底部大眾」的霸氣。

長壽國產RPG《軒轅劍》再添新作

長壽國產RPG《軒轅劍》再添新作

整套《鬼滅之刃》被偷網友樂捐相助

整套《鬼滅之刃》被偷網友樂捐相助

野生周杰倫逛台南神農街　

野生周杰倫逛台南神農街　

館長PO文：心裡難過！吐中槍後心聲

館長PO文：心裡難過！吐中槍後心聲

關鍵字：

鏡週刊館長劉丞浩

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員一到傻眼了！

南鐵地下化2抗爭戶　半夜突遭強拆

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面