他轟館長3槍後立刻打給「Tiger」　關鍵人物曝光恐成破口

圖文／鏡週刊

專案小組發現，劉丞浩持有的手機是一支中古機，今年7月中旬才剛啟用，劉辯稱是他的一名女性友人所有，但警方懷疑他可能是到台北市萬華，或新北市三重的跳蚤市場購買，由於並非新機，警方查證使用者來源相當困難。



此外，專案小組還發現，都是施俊吉打給劉丞浩，查無劉回撥的紀錄，2人聯繫較頻繁的時段，分別為性騷擾前1週及槍擊案發生前1週，平均1天通聯至少2到3次，1週約有20次通聯，懷疑2人是在進行沙盤推演。雖然只有單向聯繫，也無法得知具體通話內容，但行為上可解讀2人是「主從關係」，施俊吉是大哥、劉丞浩是小弟，劉被動聽命於施，由施下達命令。

詭異的是，劉丞浩開完槍後，立即用facetime功能撥打一通電話給一名獨立通訊者Tiger，但對方並未接聽，由於Tiger的通訊錄早在手機內建置好，因此被檢警認定是劉「通報已完成開槍」之舉。

刑事局在專案會議曾建議儘速釐清Tiger的身分，但未獲新北市刑大認同，甚至在上週收網行動中獨獨漏掉Tiger。專案小組成員告訴本刊，Tiger很可能是關鍵人物，未在第一時間釐清，恐將導致案情出現破口。



更多鏡週刊報導

【生死籤殺館長2】槍擊案細節精心布局 連律師都被設計成煙霧彈

【生死籤殺館長3】槍手說詞令警傻眼 練槍靶場竟然在夜市內

【生死籤殺館長4】出動以色列破解軟體 槍手iPhone洩大哥身分