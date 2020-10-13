景文科大「鹹濕迎新」6學長姊下場出爐　大玩脫衣、舔臉逼哭新生

記者黃翊婷／新北報導

景文科技大學2016年10月被踢爆學長姐舉辦脫軌迎新活動，要求大一新生互咬私處糖果、脫內衣褲、舔腳趾等等，一度逼哭新生。事後主辦活動的7名學長姊挨告，其中6人日前被新北地院法官依強制罪分別判處20日至40日不等的拘役，全案仍可上訴。

▲景文科大學生舉辦「鹹濕迎新」活動掀起社會各界討論。（圖／東森新聞）

整起案件最一開始是由一名參加迎新活動的學生踢爆，文章內容提到學長姐要求男生脫內褲、女生脫內衣，甚至還要舔別人腳趾、用性愛69式互咬私處糖果，讓許多新生受不了，打電話向家長求救要回家。當時景文科大第一時間召開記者會說明，強調有派師長到場了解，並協助送不願意參加的學生回家，還會召開性平會處理。

後來又有網友爆料，其實類似的活動早就行之有年，再次掀起社會各界熱議，警方也陸續傳喚涉案7名學生到案說明。判決書中提到，當時學長姐們設計「四色扣」賽制，新生們擔心如果不玩遊戲、不合群，可能會導致團隊失分，礙於心理壓力，只好硬著頭皮脫下內衣、內褲，交給主持人，協助團隊得分。

▼景文科大「鹹濕淫新」引發爭議。（圖／翻攝Dcard）

#新宿營運動11 （已獲得原作者同意） 第一，性別方面。 宿營的許多環節中，都生產及再製了異性戀霸權。 從尋找合辦科系開始，女性居多的社會系，便是與男性居多的資工系合作，選擇上具有強烈的聯誼性質，操演異性戀配對。 而「男舞」、「女舞」，名... 由新宿營運動發佈於 2016年10月2日 星期日

景文科大迎新宿營事件處理說明 【景文科大即時新聞網】景文科大電子系、環物系、應外系及行流系等4個系學會，於本（105）年10月7至9日計三天二夜，至苗栗縣三義鄉西湖渡假村辦理迎新活動。10月7日當日下午，學生在玩大地遊戲-支援前線，比賽看... 由 JUST 景文科技大學發佈於 2016年10月12日 星期三

此外，在車上進行團康遊戲時，學長姐以懲罰遊戲輸家為由，自背後以手勒住某女學生的脖子並將頭往後拉，再把甜麵醬滴在額頭上，要求另一名新生舔掉；之後又用同樣手法，將甜麵醬塗在嘴巴，強壓學弟妹的頭部逼迫親吻臉頰。

整起事件經過4年訴訟，雖然在審理期間大多數幹部都否認曾強迫新生參與活動，但新北地院法官並不採信，考量到部分受害新生不願追究，挨告的7人已有2人認罪、賠償並達成和解，最終依強制罪分別判處其中6人20日至40日不等的拘役，僅1人獲判無罪，全案仍可上訴。