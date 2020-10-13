毀滅影像曝！超大質量黑洞吸吞星體　重力拉扯物體全部「麵條化」

▲過於接近黑洞的星體將被「吸進去」，強大引力拉扯過程稱為「麵條化」，科學家首次公開影像。（圖／翻攝自YouTube「European Southern Observatory (ESO)」）

文／中央社巴黎12日綜合外電報導

天文學家捕捉到超大質量黑洞（supermassive black hole）撕裂和吞噬一個大小如太陽般星體的時刻，並於今天公開影像，空前詳細地展示這段毀滅性過程。

法新社報導，這個黑洞距離地球略超過2億1500萬光年。透過歐洲南方天文臺（ESO）的望遠鏡，天文學家得以觀測到這種名為「潮汐瓦解事件」（tidal disruption event）的過程所釋出的光。

他們觀測到星體遭撕裂，被吸進巨大的黑洞深淵。

研究主要作者、英國伯明罕大學（University of Birmingham）講師暨皇家天文學會（Royal Astronomical Society）研究員尼柯爾（Matt Nicholl）說：「黑洞『吸進』附近星體的概念，聽起來像科幻小說」，「但在潮汐瓦解事件中，就是會發生這種事。」

當星體太過接近超大質量黑洞，將受黑洞引力的驚人力量影響。星體可能被撕裂，物質被扯成長條狀，這個過程稱為「麵條化」（spaghettification）。

馬賽天體物理學實驗室（Marseille Astrophysics Laboratory）研究員巴薩（Stephane Basa）告訴法新社：「當這些力量超出星體的聚合力，星體喪失的碎片將落入黑洞。」

「這種非同尋常的物質湧入，會產生強烈電磁輻射，並隨碎片被消化持續幾個月之久。」

巴薩還說，這個星體經歷潮汐瓦解事件後還剩下大約一半。他表示：「『只有』一半的質量消失。那樣就已經很巨大了。」