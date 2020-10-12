中國公務船「施壓」釣魚台海域　日本擬用大型無人機加強海巡

▲MQ-9B「海上衛士」無人機。（圖／ General Atomics）



文／中央社記者楊明珠東京專電

日本媒體報導，由於中國船隻在日本近海所帶來的威脅增大，海上保安廳（類似海巡署）考慮引進大型無人偵察機，以加強針對海上違法捕撈、犯罪或不明船隻的監視、巡邏。

「每日新聞」報導，中國船隻的威脅增大，日本近海局勢趨於緊張，日本海上保安廳（海保廳）考慮引進大型無人機加強海巡，15日開始進行無人機飛行實驗。

海保廳所使用的無人機是美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）製造的「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機，全長11.7公尺、寬24公尺。這是2009年開發的無人偵察機，是美國海關與邊境保護局（CBP）用於美國與墨西哥、加拿大邊境附近取締海上走私、偷渡的機種。

「海上衛士」機體安裝有紅外線攝影機、海洋雷達，飛行時間約35小時，比飛行員駕駛的飛機飛行時間還長。

海保廳預定以青森縣八戶市的海上自衛隊八戶航空基地為據點，實施大型無人機的實驗，將在日本東北的三陸外海、小笠原群島（隸屬於東京都）周邊的防衛省（國防部）訓練區實施無人偵察機飛航訓練，到11月10日之間，總共將飛行150個小時。

屆時將把內部設計成駕駛員座艙的貨櫃放在八戶航空基地，通用原子航空系統公司的駕駛員及操控員藉由衛星進行無線操作。為了防止衛星出狀況，無線的功能無法運作時，內部設有可返回的程式。

2016年日本內閣會議決議，將加強海洋的監視與調查體制，引進無人偵察機。因為無人機的監視範圍比船隻還廣，也可解決人手不足的問題。

海保廳目前是以有人的巡邏船與飛機進行海上偵察業務。飛機當中，除直升機外，共有6架，但需定期維修，所以實際運用的是3架，幾乎每天出動偵監。

一架偵察機需2名駕駛員及地勤人員、通訊士、探索雷達士等共5人。考慮到駕駛員會疲勞，規定飛行時間一天8小時，監視活動因此受限。

海上保安廳長官奧島高弘表示，無人偵察機的續航時間長，不論晝夜都可因應，經實驗後如果證明效果夠大，將研議是否引進。

報導說，在釣魚台列嶼海域周邊，通過日本「領海」外側鄰接海域的中國公務船年年增加。今年觀察到中國公務船連續111天航行，創新紀錄。雖然外國船隻在鄰接海域可自由通行，但一般認為，中國此舉是想加強對日本的施壓力道。

而且，中國公務船逐漸大型化，起初比日本海保廳的巡邏船小，但中國海警局2018年7月納入軍方指揮下後，有3000噸級的巡邏船。

海保廳為進行釣魚台列嶼的海巡，部署的10艘巡邏船每艘都是1000噸級的，噸數低於中國巡邏船。而且有的中國船搭載著類似機關砲的武器。

►秋冬必備潤澤神物！雅詩蘭黛「全新小棕瓶」下殺5.9折