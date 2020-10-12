　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蒼鷺（Heron） 無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）▲MQ-9收割者偵察機（Predator B）無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲MQ-9收割者偵察機（Predator B）無人機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者陳培鈞/綜合報導

日本前防衛大臣河野太郎（Taro Kono）為減少成本以及人力，曾考慮引進無人機，用來作為日本自衛隊F-2戰機退役後的下一代戰機。但日本先前退出陸基神盾系統（Aegis Ashore），導致防衛省內部意見混亂；加上沒有製造無人機的經驗，下一代戰機的替代方案仍在討論中。

據日本《共同社》報導，日本防衛省預估開發載人戰機，至少需要12兆日圓（約台幣3.2兆元）。美軍的無人機MQ-9收割者，約15億日元（約台幣4億元），僅F-22匿蹤戰機價格的的十分之一。相比之下，開發無人機不僅費用較低，也不需要飛行員和安全設備，可大幅壓低成本。

▲美軍MQ-9收割者偵察機。（圖／路透社）

▲美軍MQ-9收割者偵察機。（圖／路透社）

河野太郎曾主張，和造價昂貴且會造成機組人員傷亡的載人機相比，便宜且相對安全的無人機是更合理的選擇。但防衛省認為，現今開發無人機的技術仍不成熟，過度進口國外無人機會導致國內國防產業弱化，更加依賴外國市場。

日本曾在2018年的《防衛計劃大綱》提到，透過開發人工智能等革新技術，達到無人化和省人化；但至今仍未有進展。目前，日本預計從2024年開始製造試驗機，計畫由日方主導並和英美在年底共同決定研究方向，希望在2035年F-2戰機退役前完成部署。

現今各國的無人機研發競爭十分激烈，中國在建國70週年的閱兵式，首次展示攻擊型隱形無人機攻擊-11；俄羅斯也成功試飛大型攻擊無人機S-70獵人；美國除了MQ-9收割者外，還和民間企業共同開發其他演示機，且已進行飛行試驗。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
超市排隊結帳…一抬頭驚見「演藝圈傳奇女神」
帶台北女友回老家！男秒被分手　遭嗆：拜託別出來害人
蕭亞軒IG秒刪「啜泣碎唸」怪異影片！　經紀公司回應
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

愛丁堡大學隔離宿舍見死老鼠　穆斯林學生收到火腿三明治

床底藏7400萬元同志性愛畫作　他400幅全數捐出：世界已經改變了

怪男吃貓狗心臟！染血球棒暴打再挖肉　「被掏空」毛孩屍藏浴缸

美超過730萬人已投完總統大選　搖擺州選民超愛「缺席投票」

樂團演奏太大聲！他深陷「尖叫耳鳴地獄」3個月　旅館內崩潰輕生

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

打工缺勤2天！獨居女身中10刀血濺租屋處...現場無打鬥痕跡超詭異

美大選民調拜登勝12%　沈富雄「川普難挽頽勢」預言或將成真

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

愛丁堡大學隔離宿舍見死老鼠　穆斯林學生收到火腿三明治

床底藏7400萬元同志性愛畫作　他400幅全數捐出：世界已經改變了

怪男吃貓狗心臟！染血球棒暴打再挖肉　「被掏空」毛孩屍藏浴缸

美超過730萬人已投完總統大選　搖擺州選民超愛「缺席投票」

樂團演奏太大聲！他深陷「尖叫耳鳴地獄」3個月　旅館內崩潰輕生

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

打工缺勤2天！獨居女身中10刀血濺租屋處...現場無打鬥痕跡超詭異

美大選民調拜登勝12%　沈富雄「川普難挽頽勢」預言或將成真

憂心台南治安與交通　林燕祝要求市警局儘快補足人力

30歲男月領28K想考公職被嫌！日拚2份工崩潰：孩子都不親了

超市排隊結帳…一抬頭驚見「演藝圈傳奇女神」！　客人狂讚：眉眼太好看

「按我說的做」　貓咪具有模仿人類的能力

台中董娘闆娘齊募千本書　捐贈弱勢兒童發揮愛心

ONE OK ROCK線上開唱「麥克風圖樣」思念三浦春馬！台北場有消息了

有用的武器都不賣給台灣！　退役中將曝：研發成功「美國就軍售」

狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

日職／爭冠關鍵期！軟銀王牌延後先發　避免王牌硬碰硬

台版《熔爐》改編真實事件！楊貴媚「哭了半包衛生紙」求導演改劇本

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

女子被家貓咬傷身亡！屍檢死於變異狂犬病

12歲妹自拍驚見草叢有人　一回頭...他全裸衝出

印度兵爆頭指揮官　躲36hrs↑抓嘸

FBI搜家完...美孔學院「中代表」突身亡

15歲電腦天才去世7年後治癒罕病童　教廷冊封真福者

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

川普：身上已無病毒，可能擁有免疫力

小六生「我的偶像是...」　師氣瘋轟出課堂

川普手貼神秘OK繃　最新病況曝光

女粉絲捧胸求簽名　饒舌歌手下筆後急刪文

金正恩痛哭道歉攏是假！韓媒抓包「戴瑞士名錶」

首例！他確診沒這些症狀　但說話行走困難

美大學證實：孔子學院中方代表陳屍家中

更多熱門

相關新聞

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

2020國慶焰火10日在台南安平舉辦，主辦單位統計至少有40萬人到場歡慶，將現場與周圍地區擠得水洩不通，直至晚間9時許活動結束後，有網友目擊安平往市區的道路，幾乎全部被散場人潮擠爆，密集的車潮一路綿延數公里，其他網友也紛紛留言吶喊「幾乎動彈不得，塞爆了」、「連接駁車都動不了。」

400無人機排出6字　萬人激動哭了

400無人機排出6字　萬人激動哭了

無人機當保全　飛來飛去幫你看家

無人機當保全　飛來飛去幫你看家

無人機阻止大白鯊襲擊衝浪冠軍

無人機阻止大白鯊襲擊衝浪冠軍

翼龍-2無人機首度救災實戰演練

翼龍-2無人機首度救災實戰演練

關鍵字：

河野太郎Taro Kono無人機MQ-9收割者F-22匿蹤戰機

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面