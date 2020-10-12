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BTS「韓戰言論」惹怒中國網友　戰狼趙立堅低調回應

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▲▼美國男子上網神防彈少年團（BTS）JIMIN被老婆鬧離婚。（圖／CFP）

▲防彈少年團（BTS）得獎因為涉及韓戰言論，被中國網友出征。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）日前被譽日前被譽「促進韓美關係有功」得獎，消息傳到中國，被部分陸網友指「辱華」，中國外交部發言人趙立堅被問媒體到相關問題時，卻一改以往「戰狼式發言」的強勢風格，反而是相當低調回應這個問題。

外交部發言人趙立堅主持12日例行記者會，有記者就南韓偶像團體防彈少年團近日在發表獲獎感言時，發表涉及韓戰言論引發中國網友不滿一事提問。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲戰狼發言人趙立堅回應BTS得獎的問題相當低調。（圖／路透社）

趙立堅表示，「我注意到了有關報導，也注意到了中國網民對此事的反應。我想說的是，以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好，應該是我們共同的追求，值得我們共同努力。」

James A. Van Fleet Award相關獎項由The Korea Society主辦，為紀念於韓戰時期擔任美國第八軍團司令兼The Korea Society創辦人James A. Van Fleet而設立，獎項主要頒給促進韓美關係的人或組織，防彈少年團因為其音樂成就對世界歌迷的影響，以及促進了韓美關係所以獲得今年的獎項。

 

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