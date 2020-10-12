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拒公開孟晚舟美加機密郵件！　趙立堅反問：有不可告人的秘密嗎

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▲傳中國拒絕續簽美國記者證件，中國外交部發言人趙立堅稱，美方有關說法完全不符合事實「是倒打一耙」。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

華為財務長孟晚舟案持續，加拿大法院先前宣布，拒絕向孟晚舟的律師提供美加的機密郵件。對此，中國外交部發言人趙立堅今（12）日表示，「這是完全站不住腳的，是典型的欲蓋彌彰」，並反問加方是否有不可告人的「秘密」？

2018年12月1日時，在美國的要求下，孟晚舟在過境加拿大時被逮捕，案件審理至今已接近2年。加拿大司法部宣布，加拿大卑詩省最高法院法官做出裁決，支持司法部拒絕向孟晚舟的律師提供大部分文件，包括加拿大與美國政府之間相關的電子郵件。

趙立堅嗆，加方雖標榜堅持所謂「法治」原則，但在孟晚舟事件上一再拒絕公佈更多真相，難道真有什麼不可告人的「秘密」嗎？如果加方真正尊重法治，就應盡快同意披露案件關鍵證據信息，讓更多加拿大民眾了解整個事件的全貌，而不是人為設阻、遮遮掩掩。

另外，針對加拿大人康明凱、邁克爾等人在中國被補一事，趙立堅重申，這2人涉嫌從事危害中國國家安全活動，中國司機機關依法獨立辦案，因此他認為加方所謂的「任意拘押」帽子扣不到中方頭上，「加方在孟晚舟事件上的所作所為才是任意拘押」。

「加方企圖在國際上拉幫結夥聯合向中方施壓，這完全是徒勞的，只會適得其反。」趙立堅呼籲，加方應放棄雙重標準，切實尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

▲▼華為財務長孟晚舟。（圖／路透）

▲華為財務長孟晚舟。（圖／路透）

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