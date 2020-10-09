彰化妹吃「北部地瓜球」太衝擊　內行人推爆：炸物加了更好吃

▲地瓜球 。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣夜市有許多小吃，其中的地瓜球就廣受民眾喜愛，不過各地的口味和吃法可能都會有些許差異。一名女網友北上讀書時，發現南北的地瓜球真的差很大，她從沒想過可以拿梅粉當佐料，「第一次看到太驚奇了！」貼文一出，也立刻引發網友熱議。

這名女網友在「爆廢公社」上驚訝直呼，「好衝擊啊！」她是個道地的彰化人，不過為了讀書，所以便來到了北部。她某次點了份地瓜球吃時，竟發現店家居然在上頭加滿梅粉，雖然很好吃，但畢竟是第一次知道這種吃法，難免驚訝不已。

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▲有些人還是比較喜歡原味的地瓜球 。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「加梅子粉超好吃的呀」、「有原味、梅粉、煉乳的」、「吃過一次加梅粉真的超好吃」、「我新竹人，但是第一次吃地瓜球加可可粉也是很驚奇」、「有看過加海苔、巧克力粉的」、「在景美夜市買過加花生粉的，也意外的好吃」、「還有椒鹽、黑糖、花生粉、海苔」、「覺得北部炸物很愛加梅子粉，薯條也是，雞排也是」。

不過也有許多愛好「原味」的擁護者表示，「原味才是王道」、「當然是原味啊！加什麼加」、「其實原味比較好吃」、「不行，只能原味」、「只吃原味」、「地瓜球有在加粉的喔」、「地瓜球吃原味的不好嗎」、「彰化都是原味就有味道了」。