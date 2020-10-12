iPhone 12登場倒數計時！　蘋果發表會週三凌晨1點「官網直播看這裡」　

▲蘋果將在台灣時間14日週三凌晨1點舉辦第二場秋季發表會。（圖／翻攝apple.com）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果將在台灣時間14日本週三凌晨1點舉辦第二場秋季發表會，外界猜測首款5G iPhone即將登場。民眾若想一同觀賞，可從蘋果官方Youtube進去，或是從蘋果官網點進，便直接連進秋季發表會的直播頁面。

蘋果將直播名為「Apple Event — October 13」，還有37小時後直播，但目前已有733人裡頭等待，《ETtoday新聞雲》也幫讀者整理出iPhone 12的重點。

蘋果4款旗艦機型分別為5.4吋iPhone 12 mini售價699美元（約2萬410元）、6.1吋iPhone 12售價799美元（約2萬3330元）、6.1吋iPhone 12 Pro售價999美元（約2萬9170元）、6.7吋iPhone 12 Pro Max售價1099美元（約3萬2090元）。

根據Kang爆料，iPhone 12 Mini的預售日期為11月7日預定，11月14日發售；iPhone 12、iPhone 12 Pro的預售日期為10月17日預定，10月24日發售；iPhone 12 Pro Max的預售日期為11月14日預定，11月21日發售。

▲iPhone 12 mini將推出6種顏色。（示意圖／記者張一中攝）

蘋果今年預計推出4款旗艦機型，其中iPhone 12 mini將推黑、白、藍、紅、黃、珊瑚色等6種顏色可供選擇，至於其它3款則僅有黑、白、銀色。iPhone12 mini、iPhone 12將採用鋁合金，而iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max將採用不銹鋼，至於背蓋材質則都採用陶瓷為基底玻璃，並傳出邊框將會「致敬」iPhone 4的扁平邊框，預計將與iPhone 11系列的圓弧邊框不同。

微博爆料博主Kang表示，HomePod mini的售價為99美元（約新台幣2,890元），尺寸為3.3吋，由蘋果S5晶片供電，不過項產品要到11月6日才可以預訂，並於11月16或17日上市。

另外，知名蘋果爆料者Jon Prosser指出，蘋果還沒有準備好發布其新款AirPods Studio頭戴式耳機。雖然據說已經開始量產AirPods Studio，但蘋果不打算在10月13日的發表會中宣布，另外AirTags則可能延後到明年才推出。