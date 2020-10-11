蘋果發表會最新爆料！9大iPhone 12重點一次看

▲蘋果官網公布將於台灣時間 10/14 舉行第二場秋季發表會。（圖／Apple官網）

記者陳心怡／綜合報導

美國將在台灣時間10/14星期三凌晨1點，於線上舉辦第二場秋季發表會，預計推出首款5G iPhone，目前外傳將有4款旗艦機型，在邀請函釋出之後，許多知名爆料者也紛紛在網路上作出爆料預測，而《ETtoday新聞雲》也幫讀者整理出發表會9大重點。

1. iPhone 12不同機型上市時間也不一樣

蘋果4款旗艦機型分別為5.4吋iPhone 12 mini售價699美元（約20410元）、6.1吋iPhone 12售價799美元（約23330元）、6.1吋iPhone 12 Pro售價999美元（約29170元）、6.7吋iPhone 12 Pro Max售價1099美元（約32090元），根據Kang爆料，iPhone 12 Mini的預售日期為11月7日預定，11月14日發售；iPhone 12、iPhone 12 Pro的預售日期為10月17日預定，10月24日發售；iPhone 12 Pro Max的預售日期為11月14日預定，11月21日發售。

2.iPhone 12 mini有6種顏色

蘋果今年預計推出4款旗艦機型，其中iPhone 12 mini將推黑、白、藍、紅、黃、珊瑚色等6種顏色可供選擇，至於其它3款則僅有黑、白、銀色。

3.外觀「致敬」iPhone 4

綜合目前已知消息，iPhone12 mini、iPhone 12將採用鋁合金，而iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max將採用不銹鋼，至於背蓋材質則都採用陶瓷為基底玻璃，並傳出邊框將會「致敬」iPhone 4的扁平邊框，預計將與iPhone 11系列的圓弧邊框不同。

▲iPhone 12將「致敬」iPhone 4的扁平邊框。（圖／取自phonearena）

4.首款5G iPhone僅美國機型有毫米波

蘋果4款旗艦機預計都將支援5G網路，但根據爆料達人所述，目前唯有美國提供毫米波機型，毫米波頻率更高、頻段更廣，因此下載上更快速，但缺點就是波長短、穿透力弱。

5.無線充電磁吸技術

蘋果5G版本的iPhone 12系列採用「Smart Data Mode」技術，根據應用程式需求切換調整 4G／5G 網路，得以幫助手機省電，而無線充電則傳聞是以「Magsafe」來命名的全新特規充電技術，支援15W充電，並將會有三款新配件。

6.相機鏡頭大升級

iPhone12 mini、iPhone 12將採用廣角、超廣角的雙鏡頭，而iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max則採用三鏡頭+LiDAR雷達掃瞄儀，主鏡頭為全新的7P鏡片，同時12 Pro Max有較大的感光元件，並支援最高5倍光學變焦，還可以直接錄製Dolby Vision等級的攝影規格，更採用第三代的Smart HDR。

7.確定沒有電源轉接器和有線耳機

天風國際分析師郭明錤先前表示，iPhone 12 將不會隨機附贈 EarPods，另外蘋果將從 iPhone 12 包裝盒中刪除豆腐頭，顧客只會得到 USB-C 對接 Lightning 的「編織」充電線。據說蘋果從 iPhone 12 包裝盒中刪除豆腐頭和 EarPods，因為新設備中的5G晶片成本較高，必須將整體成本降低，才能維持較低的售價。如此一來，蘋果也得以縮減 iPhone 包裝盒的尺寸，降低對環境造成的浪費。

▲iPhone 12 不會再隨機附贈豆腐頭和 EarPods。（圖／截自蘋果官網）

8..HomePod Mini 將亮相

微博爆料博主Kang表示，HomePod mini的售價為99美元（約新台幣2,890元），尺寸為3.3吋，由蘋果S5晶片供電，不過項產品要到11月6日才可以預訂，並於11月16或17日上市。

▲HomePod mini即將登場。（圖／翻攝自MacRumors）

9.AirPods Studio和AirTags再等等

知名蘋果爆料者 Jon Prosser指出，蘋果還沒有準備好發布其新款AirPods Studio頭戴式耳機。雖然據說已經開始量產AirPods Studio，但蘋果不打算在10月13日的發表會中宣布，另外AirTags則可能延後到明年才推出。

▲AirTags不會在今年推出。（圖／截自YouTube／MacRumors）