陪前世情人釣魚！酷爸「反差萌」手提粉色小包包　網羨：女兒限定

▲爸爸提著粉紅色小包包，坐在一旁陪女兒釣魚。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

常聽到「女兒是爸爸的前世情人」，對於女兒的各種可愛行為，爸爸都會受不了。一名媽咪拍下女兒跟老公的日常，發現老公鐵漢柔情的一面。女兒開心在市集裡釣魚，只見爸爸手上拿著粉紅色小包包，坐在一旁陪伴著，網友們看完照片後紛紛大喊，「滿滿的父愛，這樣的爸爸特別帥！」

該名媽咪在臉書「爆廢公社」發文，日前一家三口一起去妖怪村遊玩，女兒坐在板凳上開心釣魚，爸比坐在一旁陪伴著，手裡還拿著女兒的粉紅色小包包。媽咪拍下這溫馨的畫面，寫下「女兒釣魚，老爸要乖乖顧女兒包包包」。照片中，爸爸穿著短袖上衣露出手上的刺青，臉上露出酷酷的表情，但手裡卻拿著女兒的粉色包包，看起來反差非常大。

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▲媽咪透露，爸爸經常被女兒的可愛行為融化。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽咪向《ETtoday新聞雲》記者表示，「爸爸常常被女兒的可愛的行為融化」。提到管教小孩的方式，她則表示，「該寵的時候很寵，該教的時候還是會教，但我們沒打過小孩。」

看到爸比反差萌的模樣，網友們紛紛表示，「這就是女兒的權利」、「那麼酷的臉拿粉紅色」、「老爸疼女兒果然是正確的，兒子的話：自己不會拿嗎」、「女兒真的是拔拔的剋星，什麼都遵命」、「每個爸爸都有一名合法的小三」、「趕快找個女婿顧包包」、「爸爸看起來也很想釣」、「前世情人，滿滿父愛，溫馨畫面」、「我三個兒子大概永遠看不到我先生有這個畫面了」。