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小三社會科考卷！「親戚生小孩」怎麼做？　爸尷尬：有標準答案嗎

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▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小學三年級社會課考卷 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

許多小朋友寫學校作業時，遇到不會的問題就會詢問家長，一名爸比貼出一張小孩的考卷照片，上面題目寫著「伯伯和伯母生了一個寶寶，我們可以怎麼做？」題目下方有四個選項，分別是「假裝不知道」、「打電話問會不會有彌月蛋糕」、「親自送禮去道賀」和「暫時不聯絡」。網友們看完後笑翻，「果然，教育還是得從小做起」。

該名男網友在臉書「爆廢公社」上分享一張照片，就讀小學三年級的小孩帶了一張社會課的考卷回家，指著題目詢問他答案是什麼。只見題目寫著，「伯伯和伯母生了一個寶寶，我們可以怎麼做？」並列出四個選項，要選出正確的答案。他看完後無奈表示，「這一題我怎麼跟小孩解釋啊，有標準答案嗎？

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1.假裝不知道
2.打電話問他們會不會送彌月蛋糕來
3.親自送禮去道賀
4.暫時不聯絡。

▲女性,小孩,家族,家人,相聚,聚會。（圖／unsplash）

▲許多網友搞笑寫下選項5的答案。（示意圖／unsplash）

貼文一出後，許多網友笑翻，「果然，教育還是得從小做起」、「這是爸爸媽媽的事，小朋友根本就不用管啊」、「好符合現在的人會做的事情」、「1啊~等伯伯伯母自己說了再送禮道賀」、「真令人憂心的教育」、「要看伯伯和伯母出來爭家產時的情況，才能作答」、「出題的老師，不要把自己的問題拿來為難學生」、「先假裝不知道，真的不行了再暫時不聯絡」。

也有許多網友分享自己的「答案」，「5，告訴伯伯孩子不是他的」、「我有選擇障礙，1、2、4都是答案」、「3以外都是正確答案」、「5，幫寶寶找到爸爸」、「5，其他，自行填寫________」、「禮貌上是3，但現在的人很難說」、「5，幫忙伯伯帶小孩驗DNA」、「道德流程上是3，添加個人恩怨的話就是1、4，想被當白目直接黑掉選2」。

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