全台156家經典品味滷肉飯名單公布　「新滷若飯」造福素食者

▲經濟部公布全台156家經典滷肉飯名單。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

經濟部為了推廣台灣國民美食滷肉飯，在台中市舉辦全台創新國飯組評選，最終選出156家各地優質滷肉飯業者，不過，面對明年要開放進口含有萊克多巴胺的美豬，引發國人疑慮，今年首次推薦「新滷若飯」，全都素料，再佐以香草植物調味，造福素食主義者。

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▲寬心園的「新滷若飯」上榜，造福素食者。（圖／寬心園提供，下同）

經濟部商業司長李鎂表示，從2017年就開始推動台灣滷肉飯節，成功塑造「國飯-滷肉飯」的品牌形象，台灣滷肉飯利用本土豬肉和新鮮洋蔥頭，佐以各種獨門滷汁搭配晶瑩飽滿白米，不但是國民平價美食，更多次蟬連國際媒體CNN推薦台灣必吃美食第一名，名聞國際。

經濟部經歷半年嚴選，除了強調融合在地食材與飲食文化外，新推出創新國飯組，評選出全台156家優質滷肉飯業者，委員們並推薦「十全十美」十大特色滷肉飯，包括拿鐵滷肉飯、波霸滷肉飯、夭瘦滷肉飯、黃金比例滷肉、QQ彈牙滷肉飯，關山米滷肉飯、素椒香肉燥飯、松阪豬滷肉飯、和牛滷肉飯、和牛漢堡佐和牛滷肉飯等。

滷肉飯雖然是台灣的國民美食，但受限於葷食食材，再加上明年開放萊豬，多少讓消費者心生疑慮，還好今年寬心園所推出「新滷若飯」，榮獲經濟部2020台灣滷肉飯節-嚴選店家-創新組殊榮。

寬心園主廚團隊歷經多年調整配方，精心研發「桃膠素若燥」，以美顏降脂的「平民燕窩」桃膠熬製出天然植物膠質，並加入台灣香菇、杏鮑菇、洋菇、大豆蛋白、麵筋等食材，以香草植物調味成的「新滷若飯」，是一道超越葷素，最美味的素滷飯，可提供消費者新的選擇。

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