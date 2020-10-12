柚子款國旗款都來了！本周「網購特殊色口罩」一次看

▲國旗口罩。（圖／翻攝自上好生醫FB）



記者黃可昀／綜合報導

目前口罩購買通路無論是實體店面，或是網路平台都買得到，花色和款式也越來越多樣化。超高人氣的「國旗款」口罩今天（12）也持續限量販售，之前沒搶到的民眾可鎖定這一波。

松果購物 10/12開賣品項

1、上好生醫醫療口罩「中秋限定柚子款」50入，售價590元，限量26盒。

2、上好生醫醫療口罩「台灣國旗款」50入，售價600元，限量40盒。（目前官網暫時下架，可持續關注最新動態。）

3、上好醫療防護口罩「迷彩款」50入，一組2盒1380元，限量28盒。

4、上好醫療防護口罩「兒童款」50入，售價590元，限量26盒。

5、上好醫療口罩「彩色款」50入，可選藍色、粉色、湖水藍、紫色、蜜糖橘、薰衣草紫、上好綠或哈密瓜橘，售價490元，限量150盒。

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▲中秋限定柚子款口罩。（圖／翻攝自上好生醫FB）



蝦皮購物 10/12至10/18販售品項

每天下午5點販售MIT醫療口罩「福德好罩」50入，售價350元，每人限購3盒。

PChome 24h購物 10/13販售品項

下午3點販售中衛醫療防疫組合包，內含裸橙色口罩30入+舒怡安酒棉濕巾1盒，售價389元，每人限購1組。

淘寶台灣 10/12至10/18販售品項

1、美德醫用口罩「分享綠」50入，售價349元。

2、美德醫用口罩50入+橘子工坊制菌靈／抗菌清潔噴霧450g，售價499元。

3、美德醫用口罩50入*2盒+橘子工坊制菌靈／抗菌清潔噴霧450g，售價798元。

4、宏瑋醫療口罩50入，售價439元。

5、台灣國際生醫醫療口罩50入，售價300元。

6、北極熊醫用防護口罩SR-1003（未滅菌）50入，售價399元。

7、鈺祥醫療用口罩丹寧色50入，售價449元。

8、KDL 肯德利兒童醫療用口罩50入，售價420元。