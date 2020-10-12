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賣山寨口罩標示「一般醫用」　合康連鎖藥局營運長等5人被起訴

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▲查扣口罩。（圖／新竹地方檢察署提供）

▲搜索合康藥局現場照片 以及查扣口罩。（圖／新竹地檢署提供）

記者陳凱力、黃宥寧／新竹報導

連鎖藥局合康公司與合康生活公司涉在口罩解除徵用後，利用民眾有高度口罩需求，於2020年7月初開始，在經上游廠商「宏廷國際貿易商行」未提出口罩證明文件的情形下購入口罩，並自行設計印標示有「一般醫用口罩」貼在包裝上，於藥局各分店販售，讓民眾以為是合法製造醫療口罩，新竹地檢署12日依刑法偽造文書、詐欺取財與藥事法、著作權法商標法起訴5人。

由於日前媒體報導有民眾在合康連鎖藥局購得疑似來源不實之口罩，新竹檢方與新竹市警察局刑事警察大隊、法務部調查局新竹市於8月14日成專案小組迅速蒐證，持台灣新竹地方法院核發搜索，前往合康藥局各分店，以及宏廷國際貿易商行等處搜索，共計扣得帳冊、電磁紀錄及口罩51萬2,745片等物證。

檢方指出，被告等4人明知依照藥事法規定，口罩如果標示或宣稱作為醫療用途的口罩，就屬於醫療器材，應由藥商申請查驗登記，經核准取得醫療器材許可證後，才能開始輸入、製造或販售，卻蒙蔽消費者，使消費者誤信購買的是合法廠商所生產製造、具醫療器材許可證字號的口罩。

檢方12日偵查終結，宏廷國際貿易侯姓負責人不法所得達619萬1840元，以及合康公司不法所得為354萬5301元，包括營運長在內等4人，均依涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，全案提起公訴。

▼合康將山寨黑心口罩，裝入偽造的口罩外盒，還偽造多家公司名義標籤貼紙，口罩外包裝上，販售給不知情民眾。（圖／新竹地檢署提供）

▲查扣口罩。（圖／新竹地方檢察署提供）

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