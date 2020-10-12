陸稱破獲數百起台諜案！國安局：持續關注發展　李孟居穿囚服自白

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居遭大陸居留超過一年，11日首度露面，並在《央視》節目上自白還原「間諜工作過程」，掀起兩岸網友熱議。對於大陸宣稱破獲「台諜案」，國安局同日晚間回應，會持續關注並留意後續發展。

▲李孟居穿著「282號」囚服。（圖／翻攝央視，下同）

《央視》11日晚間7時40分播出「焦點訪談」報導，稱李孟居除了商人的身分，還有「台灣聯合國協進會理事」的身分，2019年8月18日他搭乘飛機前往香港，剛好參與了維多利亞公園的「反中亂港」活動，看見有黑衣人集結，為了拉近與對方的距離，甚至特地學了一句粵語，在現場發送傳單。

李孟居在節目上聲稱，當時覺得台灣政府支持這件事情，因此想當成政治獻禮，以提高身分、地位。報導中提到，李孟居還涉及非法拍攝照片，拍下深圳「秘密級」的軍事機密，包含部隊集結點、主戰裝備與數量，境外勢力可以依此推算部隊級別、規模、戰力與意圖。

▲李孟居遭深圳國安逮捕的照片曝光。

據了解，李孟居去年前往香港，並在參加完香港的修例風波後，得知深圳有武警集結，於是前往體育館，入住附近飯店的高樓層房間，拍下操演畫面，甚至一度靠近體育館拍攝，過沒多久就傳出被捕的消息，之後整整「消失」一年，直到本月11日才首度在鏡頭前露面，身上還穿著一件編號「282」的囚服。

大陸官媒聲稱大陸國安機關近期破獲數百起「台灣間諜竊密案」，甚至逮捕一批台灣間諜。對此，我國國安局11日晚間僅簡短回應，對於有關國家安全事項，都會持續關注並留意後續發展。