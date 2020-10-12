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李孟居台諜案！王定宇曝「中共定罪絕招」：只要有自白就夠了

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▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

▲李孟居被大陸政府拘留超過一年。（圖／翻攝央視）

記者趙蔡州／綜合報導

遭大陸政府關押超過一年，屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居11日首度出現，他在鏡頭前自白「被陳亞麟騙去香港」、「他早知道有危險，把我騙過去」。對此，民進黨立委王定宇在臉書表示，「他（大陸政府）需要你是台灣間諜，你就是台灣間諜」、「間諜的證據、證人、犯罪事實，No，中共有犯人自白就夠了。」

▲▼王定宇。（圖／翻攝自臉書）

▲王定宇臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

針對李孟居事件，王定宇11日深夜在臉書表示，「中共的獨裁政權下，他需要你是嫖妓的，你就是嫖妓的犯人，他需要你是台灣間諜，你就是台灣間諜，他認為你可以走了，你就可以自由地走了，他需要你消失了，你就會被消失了」、「間諜的證據、證人、犯罪事實、No，中共有犯人自白就夠了。」

他直言，不只是台灣，英國、澳洲、加拿大都有類似被中國濫捕、隨意扣罪名的案例，更不要提中國對待自己中國國民或港澳民主人士，「所以……台灣派數百名間諜，這種指控還真的非常符合中共造假風格」、「出入或投資中國、港、澳，中共人治獨裁的風險務必列入重要考量，謹記危邦不入，亂邦不居。」

▲李孟居遭深圳國安逮捕照片曝光。（圖／翻攝央視）

▲李孟居11日首度在鏡頭前出現，他自白「被陳亞麟騙去香港」。（圖／翻攝央視）

根據《央視新聞》11日晚間7點40分「焦點訪談」報導，大陸國安單位所抓獲的「間諜」名為李孟居，為商人的身分，前往深圳談生意，但包包內裝有許多手機，以及「反中亂港」的海報，手機中還有許多深圳「秘密級」機密照片，涉及部隊集結點、主戰裝備與數量，外界可依此推算部隊規模、戰力與意圖。

李孟居在鏡頭前自白，他是受到台灣聯合國協進會候補理事陳亞麟的邀請，計畫去香港聲援「反送中」行動，不過出發前陳亞麟卻說突然不能來，他只好自行前往香港參加街頭運動。他強調，陳亞麟告訴他沒請到假，無法一同前往的時候，「沒太多想，後來才覺得不太對勁，是他早知道有危險，把我騙過去。」

陳亞麟11日在臉書表示，聽到李孟居還活著，讓他相當振奮。至於李孟居指責「把我騙去大陸」，他強調，他沒有叫李去香港，也不可能限制或控制李的行動，對方在節目中很明顯是「被自白」，如果李是真的「被騙去」，就請陸方趕快放人回來。

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