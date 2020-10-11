　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「台諜」李孟居爆被騙去的　陳亞麟深夜連發文回應：你還活著！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳亞麟,枋寮鄉長。（圖／翻攝微博／環球網）

▲大陸媒體公開陳亞麟的護照。（圖／翻攝微博／環球網）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被大陸拘留，他在鏡頭前自白「我是被陳亞麟騙去」。對此，枋寮鄉鄉長陳亞麟11日在臉書回應，李孟居還活著的消息，太令人振奮了，呼籲大陸政府儘快放人，不過該文章隨即遭到大陸網友洗版，「你挺壞的，背後玩陰的，現在喊兄弟」、「歡迎有空到大陸逛逛啊。」

李孟居被拘留後一年終於現身，陳亞麟11日在臉書表示，聽到李孟居還活著，讓他相當振奮。至於李孟居指責「把我騙去大陸」，他接受媒體訪問時強調，他沒有叫李去香港，也不可能限制或控制李的行動，對方在節目中很明顯是「被自白」，如果李是真的「被騙去」，就請陸方趕快放人回來。

陳亞麟在臉書發文後，隨即遭大陸網友洗版，有人說「自己慫出賣隊友，也太不男人了」、「衝鋒是別人，自己當立委，厲害啊兄弟」、「有空來大陸看看啊，順便探望朋友啊」。對此，陳亞麟沒有回覆留言，只另發一篇新文章，寫下「五毛黨政軍全部出動配合共產黨來洗版，玻璃心碎滿地，真可悲。」

▲▼屏東枋寮鄉長陳亞麟。（圖／翻攝陳亞麟臉書）

▲屏東枋寮鄉長陳亞麟。（圖／翻攝陳亞麟臉書）

根據《央視新聞》11日晚間7點40分的「焦點訪談」報導，大陸國安單位所抓獲的「間諜」名為李孟居，是商人的身分，前往深圳談生意，但包包內裝有許多手機，以及「反中亂港」的海報，手機中還有許多深圳「秘密級」機密照片，涉及部隊集結點、主戰裝備與數量，外界可依此推算部隊規模、戰力與意圖。

李孟居在鏡頭前自白，他是受受到台灣聯合國協進會候補理事陳亞麟的邀請，計畫去香港聲援「反送中」行動，不過出發前陳亞麟卻說突然不能來，他只好自行前往香港參加街頭運動。他強調，陳亞麟告訴他沒請到假，無法一同前往的時候，「沒太多想，後來才覺得不太對勁，是他早知道有危險，把我騙過去。」

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

▲李孟居遭深圳國安逮捕照片曝光。（圖／翻攝央視）

▲李孟居自白「被陳亞麟騙去（大陸）」。（圖／翻攝央視）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／陸稱破獲數百起台諜案　陸委會晚間回擊了！
半夜被手機鈴聲嚇醒！女直播主手電筒一照…見「床底噁男」嚇壞
夫妻月收7萬！細數支出「每天大吵」快離婚　竟釣出一票苦主
洗澡手指皺巴巴！醫笑揭「不單純原因」：要抱持尊敬的態度
174cm小禎長腿神基因！　13歲Emma站旁邊「快一樣高」
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台諜」李孟居爆被騙去的　陳亞麟深夜連發文回應：你還活著！

陸稱破獲數百起台諜案！陸委會：無稽之談「栽贓我方人民」

林為洲提黨名「去中國」　陳雪生嗆：那我就退黨、不玩了

邰智源「賀國慶」被側翼出征！呱吉傻眼：要把台灣兩字縮多小？

打造北市深度旅遊！柯文哲：1600萬人因不能出國「被迫」去東部外島

德國報導台灣國慶！蔡英文登黃金8點時段　33秒7關鍵字一網打盡

快訊／共機在國慶前後6天擾台　11日派運8進入西南空域

傳中科院迅聯系統研發卡關　海軍駁斥：與事實不符

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

游盈隆肯定國民黨提「台美復交」：一石二鳥Good shot！

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

李宰旭全能打工仔「連頭都會洗」　明明是受害者..卻變高雅羅金主

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

楊超越很會Freestyle「被封為說唱歌手」　Battle 187cm劉宇寧：腿長像踩高蹺！

「台諜」李孟居爆被騙去的　陳亞麟深夜連發文回應：你還活著！

陸稱破獲數百起台諜案！陸委會：無稽之談「栽贓我方人民」

林為洲提黨名「去中國」　陳雪生嗆：那我就退黨、不玩了

邰智源「賀國慶」被側翼出征！呱吉傻眼：要把台灣兩字縮多小？

打造北市深度旅遊！柯文哲：1600萬人因不能出國「被迫」去東部外島

德國報導台灣國慶！蔡英文登黃金8點時段　33秒7關鍵字一網打盡

快訊／共機在國慶前後6天擾台　11日派運8進入西南空域

傳中科院迅聯系統研發卡關　海軍駁斥：與事實不符

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

游盈隆肯定國民黨提「台美復交」：一石二鳥Good shot！

川普驚人宣布：「我身上已無病毒」，可能擁有免疫力

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

邰智源「賀國慶」被出征！呱吉傻眼怒嗆側翼

國民黨石獅沒眼珠…原主來電討回

「國慶金釵」成絕響　蔡英文：不要再叫她們金釵！

「特勤吳彥祖」變白了穿西裝　離開韓國瑜後最新動態曝

陳致中這招測路平　網友：高雄人好騙

陳佩琪嗆林飛帆：直接承認為生計選票而雙標

賴品妤美照走鐘　網友狂「上香曾玟學」

國慶連假共機全勤擾台！　20分鐘內來兩次連6天報到

陸稱破獲數百起台諜案！陸委會：無稽之談

李孟居爆料　陳亞麟深夜緊急回應

共機在國慶前後6天擾台　11日派運8進入西南空域

陳吉仲備詢拍桌　王世堅：什麼態度

家長擔心小孩當兵　沈富雄：不會打

德國報導台灣國慶！蔡英文登黃金8點時段

更多熱門

相關新聞

李孟居上CCTV自白！節目還原間諜過程

李孟居上CCTV自白！節目還原間諜過程

根據《央視新聞》11日晚間7點40分的「焦點訪談」報導，大陸國安單位所抓獲的「間諜」名為李孟居，是商人的身分，前往深圳談生意，但包包內裝有許多手機，以及「反中亂港」的海報。

李孟居囚服畫面曝　偷拍武警遭關押

李孟居囚服畫面曝　偷拍武警遭關押

李孟居涉「境外刺探」被捕　陸委會未收到通報

李孟居涉「境外刺探」被捕　陸委會未收到通報

李孟居罪名曝光　被深圳國安局逮捕！

李孟居罪名曝光　被深圳國安局逮捕！

蔡金樹赴陸失蹤　國台辦：涉危害國安被拘

蔡金樹赴陸失蹤　國台辦：涉危害國安被拘

關鍵字：

李孟居陳亞麟

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

山西財大爆諾羅病毒集體感染

國慶日台灣藝人全噤聲…「這8藝人」霸氣開口網讚爆！

伴娘提裙狂奔！下秒「抱新郎激吻」新娘垮臉

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

《我的婆婆》劇情大反轉！　他比「一哥」先悲劇

他Gogoro被撞倒「挨轟敲詐」！網秒懂：變孝子

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

國小女26樓墜落！冷靜放手慘死…驚悚畫面曝

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

5歲飛飛翔翔超速長高「超過190cm陳建州的腰」

姜素拉剪短髮！結婚1個月「妝容變了」

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面