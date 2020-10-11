「台諜」李孟居爆被騙去的　陳亞麟深夜連發文回應：你還活著！

▲大陸媒體公開陳亞麟的護照。（圖／翻攝微博／環球網）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居被大陸拘留，他在鏡頭前自白「我是被陳亞麟騙去」。對此，枋寮鄉鄉長陳亞麟11日在臉書回應，李孟居還活著的消息，太令人振奮了，呼籲大陸政府儘快放人，不過該文章隨即遭到大陸網友洗版，「你挺壞的，背後玩陰的，現在喊兄弟」、「歡迎有空到大陸逛逛啊。」

李孟居被拘留後一年終於現身，陳亞麟11日在臉書表示，聽到李孟居還活著，讓他相當振奮。至於李孟居指責「把我騙去大陸」，他接受媒體訪問時強調，他沒有叫李去香港，也不可能限制或控制李的行動，對方在節目中很明顯是「被自白」，如果李是真的「被騙去」，就請陸方趕快放人回來。

陳亞麟在臉書發文後，隨即遭大陸網友洗版，有人說「自己慫出賣隊友，也太不男人了」、「衝鋒是別人，自己當立委，厲害啊兄弟」、「有空來大陸看看啊，順便探望朋友啊」。對此，陳亞麟沒有回覆留言，只另發一篇新文章，寫下「五毛黨政軍全部出動配合共產黨來洗版，玻璃心碎滿地，真可悲。」

▲屏東枋寮鄉長陳亞麟。（圖／翻攝陳亞麟臉書）

根據《央視新聞》11日晚間7點40分的「焦點訪談」報導，大陸國安單位所抓獲的「間諜」名為李孟居，是商人的身分，前往深圳談生意，但包包內裝有許多手機，以及「反中亂港」的海報，手機中還有許多深圳「秘密級」機密照片，涉及部隊集結點、主戰裝備與數量，外界可依此推算部隊規模、戰力與意圖。

李孟居在鏡頭前自白，他是受受到台灣聯合國協進會候補理事陳亞麟的邀請，計畫去香港聲援「反送中」行動，不過出發前陳亞麟卻說突然不能來，他只好自行前往香港參加街頭運動。他強調，陳亞麟告訴他沒請到假，無法一同前往的時候，「沒太多想，後來才覺得不太對勁，是他早知道有危險，把我騙過去。」

▲李孟居自白「被陳亞麟騙去（大陸）」。（圖／翻攝央視）