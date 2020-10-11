李孟居「282號」囚服畫面首曝光　潛入深圳偷拍武警集結遭關押

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／北京報導

《央視》今（11）日揭露「迅雷－2020」行動，主要針對台獨及港獨人士在陸進行的「分裂行為」。其中，遭關押超過一年的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，首度在螢光幕前露面自白，李孟居表示，出發前同行者突然取消，「後來才覺得不對勁，是他早就知道有危險了。」

李孟居自從2019年8月遭大陸國安機構逮捕後，便與外界失聯。在《央視》播出的專題裡，李孟居身穿紅色囚服背心，背心上號碼為「282」，下方還有「國安看」的字樣，他仍戴著招牌的黑框眼鏡，在鏡頭前侃侃而談，甚至還露出無奈的笑容。

▲大陸國安警察說明李孟居在陸犯罪行為。（圖／翻攝央視）

據李孟居的自白顯示，李孟居是受到台灣聯合國協進會候補理事陳亞麟的邀請，計畫去香港聲援「反送中」行動，他們也印製了以香港及台灣為背景，太陽花的黃色為基底的「反送中」傳單。不過，出發前，陳亞麟卻告訴李孟居因故無法前往，因此，李孟居便自行前往香港參加街頭運動。

李孟居表示，陳亞麟告訴他沒請到假，無法一同前往的時候，「沒太多想，後來才覺得不太對勁，是他早知道有危險，把我騙過去。」

▲李孟居遭深圳國安逮捕照片曝光。（圖／翻攝央視）

李孟居參加完「反送中」活動後，因在網上得知深圳有武警部隊集結，便隻身前往深圳，並在武警集結操演的體育館附近飯店入住高樓層房間，拍攝武警操演畫面，甚至，一度貼近體育館拍攝，此後突然消聲匿跡，直至2019年11月，才由深圳人民檢察院釋出消息，李孟居因涉嫌「境外刺探，非法提供國家秘密罪」遭深圳國安逮捕。

深圳市國家安全局警察表示，根據武警保密部門鑒定，李孟居非法拍攝的照片、影像為「密級」軍事秘密，涉及部隊集結地點、主戰裝備和數量，境外據此可測算出部隊級別、規模、戰力和作戰意圖，嚴重危害國家安全，將受到法律嚴懲。

