李孟居上《央視》自白！節目完整還原「間諜工作過程」

▲李孟居遭深圳國安單位逮捕。（圖／翻攝央視）



記者柯振中／綜合報導

根據《央視新聞》11日晚間7點40分的「焦點訪談」報導，大陸國安單位所抓獲的「間諜」名為李孟居，是商人的身分，前往深圳談生意，但包包內裝有許多手機，以及「反中亂港」的海報。

深圳市國安局警員指出，李孟居除了商人的身分，還有「台灣聯合國協進會理事」的身分，而該組織每年都會號召會員前往聯合國、世界衛生組織、中國駐美大使館等地進行抗議，還會拜訪國外的政要、議員，尋求加入聯合國的支持。

依據節目報導，李孟居2019年8月18日搭乘飛機前往香港，剛好參與了維多利亞公園的「反中亂港」活動，看見有黑衣人集結，為了拉近與對方的距離，特地學了一句粵語，在現場發送傳單。

▼李孟居前往香港發送傳單。（圖／翻攝央視）



而為何做這些事情？李孟居在節目上自白，當時覺得台灣政府支持這件事情，因此想當成政治獻禮，以提高身分、地位。此外，李孟居還非法拍攝照片，拍下深圳「秘密級」的軍事機密，其中涉及部隊集結點、主戰裝備與數量，境外勢力可以依此推算部隊級別、規模、戰力與意圖。

據了解，參與完香港的修例風波，李孟居得知深圳武警集結，因此隻身前往體育館，入住附近飯店的高樓層房間，拍下操演畫面，還一度靠近體育館拍攝，過後就出現被逮捕的消息。

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▼據了解，李孟居因為拍攝深圳武警集結被捕。（圖／翻攝央視）

