新竹「恐怖運將」黃腔騷擾女學生　摸髮問地址笑：帶妳到KTV灌醉

記者趙蔡州／綜合報導

新竹市有5名女學生9日在攔了一輛計程車準備出去玩，不料上車後小黃駕駛竟然不斷開黃腔，甚至動手摸了副駕駛座女學生的頭髮，還說要把5人載到KTV灌醉，抵達目的地後又超收近一倍車資。女學生回家後將事件告知家長，家長立刻帶孩子們去警局報警，希望不要再有下一名受害者。

事件發生於9日下午，5名女學生相約一起去看設計展，在新竹假日花市攔了計程車，不料上車後小黃司機就開始騷擾她們，不斷開黃腔或問有沒有男朋友，甚至揚言要把5人載到KTV灌醉，期間還伸手摸了副駕駛座女學生的頭髮，一邊問「你家住哪啊」，讓她們非常害怕。

▲女學生坐計程車，碰上恐怖司機言語騷擾、還動手摸頭髮。（圖／翻攝自爆料公社）

她們原本想要中途下車，不料司機一直藉口「那裡不能停車」、「停那會被罰錢」等，堅持要開到目的地，但抵達目的地後，跳錶顯示135元，但司機卻說「你們有五個人，所以要加成，一人收60元，總共300」，讓她們相當傻眼，但為了趕快逃離現場，還是只能先付錢。

女學生的家長聽聞事件後，馬上帶孩子去警局報警，後來也在臉書發文，寫下「新竹的女性要注意一下了，根本欺負小女孩」。家長透露，根據孩子當時拍下的照片，小黃駕駛的執政已經過期，但還是照樣開車賺錢，甚至欺負未成年孩子，希望警方能儘快找到該名司機，不要再有下一名受害者出現。

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