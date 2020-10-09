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男攜槍搭小黃…「把玩走火」慘中彈！運將嚇傻急送醫：車資都沒給

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▲▼男攜槍搭計程車，晃動走火中彈流血，運將載往醫院治療。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲男攜槍搭計程車，晃動走火中彈流血，運將載往醫院治療。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市警察局7日上午接獲報案，指稱一名陳姓男子疑似槍傷送醫；經調查後發現，陳嫌攜槍獨自從台北地區搭乘計程車，行經基隆時，運將突然聽聞後座傳來一聲巨響，轉頭隨即發現陳嫌受傷流血，急忙將他載往醫院就醫，所幸沒有生命危險。警方指出，陳嫌將槍械藏放在皮包內，途中還掏出槍枝把玩，因不熟悉槍枝性能，誤觸板機導致槍枝走火受傷，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦中。

警方調查，接獲民眾中槍通報後，立即趕往現場調查，發現傷者隨身攜帶的皮包內竟放有改造槍枝2把及子彈。

警方表示，男子疑似不熟悉槍枝性能，把玩時不慎走火，槍口當場朝著車頂擊發，子彈反彈打中男子左上身靠近鎖骨位置，當場血流如注；而前方開著的小黃運將聽聞後座突然傳來一聲巨響也嚇了一大跳，一轉頭就見男子鮮血不斷湧出，且手上還有一把槍，急忙將他載往附近醫院急救，所幸男子意識清晰，經治療後已無生命危險。

運將也表示，當天上午陳嫌搭上計程車後，要求開往多個地點，運將也依指示前往，但陳嫌抵達後卻都沒有下車，目的地不斷變換，在台北市繞了一下圈後，隨後即要求返回基隆住處，怎料途中卻突然掏槍，還誤傷自己，只好趕忙將陳嫌送往醫院，至今車資都還沒拿到。

警方認為，陳嫌在車內掏槍舉動極不尋常，可能想行搶、抑或是計畫尋仇；而陳嫌則供稱，槍枝是友人寄放，原本要送回，但卻聯繫不上好友，最後在車上把玩時不小心誤扣板機，才會打傷自己。而陳嫌所攜槍枝經鑑識科採證，確認槍枝與彈藥為管制性械彈，警方隨即以違反槍砲彈藥刀械管制條例專案偵辦。

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