瘋狂網購18年「塞爆2屋」！家人嚇壞…找拍賣發現竟是1.5億元收藏





▲ 拉曼舒克拉是名電腦工程師，長年獨居，自2002年起，幾乎每周五都會收到網購包裹。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國64歲的拉曼舒克拉（Ramann Shukla）在過去將近20年的歲月，囤積6萬多件物品，把自家、租屋處、2處車庫、24個大型垃圾桶全都塞滿，只為了將來能轉賣養老。只不過，他今年因心臟病發猝逝，當家人前來整理他的家時，總價值達400萬英鎊（約新台幣1.5億元）。

太陽報報導，拉曼舒克拉是名電腦工程師，長年獨居的他自2002年起，幾乎每周五都會收到網購包裹，多年下來，累積起來的包裹數量實在驚人，不但堆滿他的3臥公寓、2間車庫及24個大型垃圾桶，甚至租下一間套房來擺放，且大多數的包裹均未拆封。

拉曼舒克拉之所以會如此囤積包裹，外傳是為了將來能轉賣兌現，當作退休金養老。可惜的是，他在今年因心臟病發猝逝，而家屬前來整理住屋處的時候，著實震驚，決定委託拍賣公司來進行後續事宜。

▲ 英國64歲電腦工程師拉曼舒克拉（Ramann Shukla）。（圖／翻攝自當事人臉書）

拍賣公司的8人團隊在6周的時間內，花費180個小時才全數清空屋內所有物品，預計能在本月22日至25日的拍賣會上，拍出400萬英鎊（約新台幣1.5億元）的高價。

值得一提的是，拉曼舒克拉的收藏物品相當多元，除了有甘迺迪、邱吉爾、「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的簽名照及信件之外，還有各式各樣的漫畫、罕見書籍、化學裝置及一把1960年代至1970年代的吉他等。

拍賣公司的伍德卡克（Terry Woodcock）坦言，拉曼舒克拉並沒有讓他的家人知道他的居住現況，「家屬和我一樣震驚，並不知道拉曼舒克拉平時是過著這樣的生活，房子、車庫都塞滿東西，以至於他在生前最後的那一年都住在民宿。」隨著拉曼舒克拉病逝，他住民宿的費用從何而來，如今也變成難解謎團。