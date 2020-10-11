狠父逼吞藥下重拳！英2歲女嬰臉腫脹險死　10年後尋根「真相更黑暗」

▲威金森年幼時險些被父親毒殺。（圖／翻攝自pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

子女尋找失散多年的父母未必會是溫馨結局，但英國一名女大生發現的「秘密」更驚人，她透過學校電腦終於找上自己生父後，才明白心中多年未解的謎團原來一度差點殺死她。

現年19歲的威金森（Chloe Wilkinson）向英國《鏡報》（The Mirror）揭露人生故事，表示在真相大白後，自己才明白原來多年來的隱約感受是源自於小時的創傷。她說自己從小便與生父母分開，和後來收養她的家人關係雖然不到很好，但也不錯，於是偶爾會問他們有關生父母的事，「她（養母）只說我媽在16歲時懷了我，而我爸是一個壞人。」

「我覺得她在說謊，所以決定利用學校圖書館的電腦自己調查」，威金森指出多年以來，內心一直有股「不被接受」的感受，直到12歲那年在圖書館看到一篇法院判決的報導後，才得以一窺事情全貌。

時間是2013年11月，地點在倫敦東南方的梅德斯通刑事法院（Maidstone Crown Court），梅克梅努斯（Gary MacManus）因企圖用致命劑量的止痛藥謀害年僅2歲的女兒，並不斷用力掌摑女嬰臉部而被起訴，當晚是他的女友把女嬰送到醫院，而生母不知所蹤。梅克梅努斯正是威金森的生父，報導指出他在庭上還試圖辯稱，是威金森誤把藥丸當成糖果，才會一次吞下16顆成人止痛藥。

▲威金森即便找上父親，與父親對質，仍未能從對方的反應中看出絲毫悔恨。（示意圖／Pixabay）

發現令人驚駭的過往後，威金森與寄養家庭的關係決裂，她再次回到社福設施，但還沒有放棄。2年過後，仍然滿腹疑問且不願相信生父會真的想傷害自己的威金森，終於鼓起勇氣找上生母面對面，她和母親破涕為笑，但擁抱過後母親向她坦承，當時是自願放棄扶養權把她讓給梅克梅努斯的，就算她早就知道他的脾性暴戾。

威金森回憶與生母聯繫上後，得知梅克梅努斯一直有在私下關心她的生活，「我叫她把我的號碼給她，這樣我才能得到解答。」2015年，14歲的威金森終於與謀殺她未遂的父親見面，他的父親已經是服過5年刑期的更生人，有了另一段婚姻和一個孩子。

「我們閒聊的時候他看起來很正常，人還不錯」，威今森說看著不像會虐待自己骨肉的人，但當她問起那段往事時，「他不承認他有把那些藥給我還怪罪於我。他沒有絲毫悔悟。」梅克梅努斯甚至在面對威金斯乞求真相時，要她「想信什麼就信什麼」。

再過2年後威金森的養母把當年的文件給她，告訴她可以去申請受害者賠償，而她打開文件，看見自己幼小卻腫脹瘀血的臉龐時哭了，「我需要的證據，讓我感到噁心。」不過她再也沒有和父親當面對質，畢竟已經給過他機會，「我不需要再聽他說一次。」

威金森今年19歲，自己也是兩個小孩的母親了，孩子的爸是31歲的建築工人麥特（Matt），「我一直渴望一個溫暖的家庭，現在我有一個了。」