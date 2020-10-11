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蓮花颱風誕生！另2颱恐接力生成　晚起變天「連4天防大雨」地區曝

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，蓮花颱風今晨2時位於鵝鑾鼻西南方1300公里海面上，以每小時17公里速度，向西進行。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

連3颱恐接力生成？中央氣象局表示，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今天（11日）凌晨2時發展為輕度颱風「蓮花」。氣象專家吳德榮則指出，模式模擬本周南海另有兩個熱帶擾動發展，皆有發展成颱的機率。

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周六東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；今白天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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王品翔提醒，今晚起南方低壓帶北抬，水氣增加，今晚至周三，東半部地區及恆春半島降雨比較持續，有短暫陣雨，不排除局部大雨，其中又以宜蘭為主；桃園以北地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔說，周四至周六水氣較少，仍以東北風為主，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，但比較不會有大雨的狀況了；其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

氣象局觀測，蓮花颱風今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻西南方1300公里海面上，以每小時17公里速度，向西進行。王品翔表示，蓮花颱風未來24小時往越南移動，對台灣沒影響。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，本周先後有3個熱帶擾動在南海發展，對台灣皆無直接影響；氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，蓮花颱風向西行進，今傍晚將登陸越南，與台灣距離遠無影響。

吳德榮表示，此外，氣象局最新區域模式（RFS）與歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式皆模擬，周一晚間8時第2個熱帶擾動已通過呂宋島，進入東沙島南方海面，未來向海南島前進，亦有發展成颱風的機率；雖對台灣無直接影響，但間接使今至周二台灣東側水氣增多、增加降雨。

▼目前西北太平洋有蓮花颱風和昌鴻颱風，皆對台灣無影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼吳德榮說，模式模擬本周南海另有兩個熱帶擾動發展，皆有發展成颱的機率。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，歐美模式更模擬，周四至周六第3個熱帶擾動通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，亦有發展成颱風的機率；但距離台灣更遙遠，不管是否成颱？皆不致影響台灣的天氣變化。

吳德榮進一步分析，最新歐洲模式模擬顯示，今至周二第2個熱帶擾動將通過呂宋島進入南海，間接使台灣東側水氣逐漸增多，東半部降雨機率提高，局部地區並有較大降雨；桃園以北仍有局部短暫雨，新竹以南則為多雲時晴。

吳德榮說，周三至周六台灣東側水氣減少，但受東北風影響，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣，各地氣溫稍下降。

至於本周是否還有熱帶擾動發展，甚至發展成颱風？王品翔指出，低壓帶環流裡面可能還有擾動持續發展，變成熱帶性低氣壓，至於是否成颱還要再觀察。

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蓮花颱風誕生！另2颱恐接力生成　晚起變天「連4天防大雨」地區
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