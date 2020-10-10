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快訊／京華城拆除工程才復工！B2驚見「一具乾屍」…警釐清身分中

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記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市松山區八德路正在進行拆除工程的京華城工地，日前因坍塌壓死工人事件暫時停工，10日下午復工時，工人竟在B2層發現一具屍體，當場嚇壞報警。警消人員到場後發現，屍體已成為一具乾屍，目前死者身分仍有待警消人員進一步調查釐清。

▲▼台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

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