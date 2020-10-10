時力評蔡英文國慶演說：持續監督執政當局　與全體國民走向共好

▲總統蔡英文發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國慶大會10日隆重登場，總統蔡英文以「團結台灣，自信前行」為主題發表談話，30分鐘的談話主要針對經濟、外交國防政策。對此，時代力量表示，未來將持續監督執政當局更趨公平正義，堅定捍衛自由與民主的價值，與全體國民走向共好。

時代力量表示，在全球受到疫情肆虐的一年，台灣因防疫英雄日以繼夜守護，防疫成果獨步全球，除了國內超前部署、成功防止疫情擴散之外，更在站穩腳步之後，主動對疫情嚴峻的國家提供協助。

時代力量說，正是創造了優異的防疫成績，全球更有機會看見台灣，認知到台灣與中國的差異，進一步與台灣建立及強化外交關係。台灣的防疫表現，是在防疫英雄們與全體國民的共同努力下，所打造的國際金字招牌，國人同感榮耀。

時代力量指出，在召喚全民榮譽感之餘，蔡英文隨即提到大量資金回流台灣、深化台美經濟合作及參與經濟整合，這些重大突破固然為台灣經濟注入新的能量，但我們仍須做出提醒。

▲109年國慶大會，總統蔡英文與立法院長游錫堃向防疫英雄車隊揮手致意。（圖／記者李毓康攝）



時代力量認為，在台商回流與產業升級的光環之下，經濟產業仍持續受到疫情衝擊的影響，時力必須提醒紓困和振興預算執行時應該精準、把錢花在刀口上，讓疫情下辛苦的勞工朋友們和民眾得以共享經濟成果。

時代力量表示，樂見蔡英文提到「重視資源合理分配、照顧弱勢族群、促進青年就業、引導資金最有效利用」，因為時力希望能夠避免疫情過後，股匯市的資金行情與現實經濟脫節，導致「貧者越貧，富者越富」的情況加劇，傷害台灣經濟發展的公平與永續性。



時代力量強調，台灣雖在國際角色中持續為防疫貢獻、強化區域合作發展，很遺憾中國仍持續造成和平威脅，除了派機艦對台灣挑釁之外，中印衝突也持續升溫，和北京公開表示的「不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍」顯然有所落差。

時代力量呼籲，中國大陸應該節制，體認並落實大國對區域、乃至於全世界和平穩定的責任，時代力量支持政府強化國防的方向，台灣的主權和民主自由的價值，必須由台灣自己守護，台灣的國際地位愈顯重要，代表台灣正走在正確的道路上。

時代力量說，在時代劇烈變動的歷史交界處，大家要共同承擔面對疫情和國際關係變化所帶來的衝擊，召喚台灣團結精神與光榮感，時代力量也會持續監督執政當局更趨公平正義，堅定捍衛自由與民主的價值，與全體國民走向共好。

其他人也看了這些...

►蔡英文：我最心心念念國軍 教召變更精實！加速後備動員改革

►F-16V首度編隊飛越總統府！ 雷虎小組壓軸衝場掀典禮高潮

►蔡英文國慶許願：願大家20年後想起2020 在時代中把握機遇勇敢前進

更多熱門新聞...

►游錫堃：台灣面對強權打壓仍自信前行 「做台灣人真幸福」

►「兩岸和平是雙邊責任」 朱立倫：希望蔡與執政黨表裡如一愛中華民國

►國慶大會高虹安戴草帽玩一人自拍 陳時中清爽小平頭看表演



►振興一下我們的美麗