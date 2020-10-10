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北台灣國道車多！內湖、五股車速40km↓　午後「9大路段」湧車潮

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▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲國道部分路段車多壅塞。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今天是國慶連假第二天，交通部高公局預判，下午壅塞路段包括國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等9路段。

根據高公局1968 APP顯示，五堵－內湖、中和二－新店端、五股－泰山轉接道等路段車多，車流時速約20到40公里。

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高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為29.8百萬車公里，預估本日交通量為106百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午除國1北向內湖-五堵車多壅塞外，其他路段路況大致順暢。

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲國道部分路段發生事故，導致回堵。（圖／高公局提供）

另查本日上午8時44 分於國1南向227.6公里處發生1輛小客車與1大貨車追撞事故，其中小客車翻覆占內2車道，於9時16分排除，造成後方車流回堵4公里。

9時59分於國1北向342公里處發生4輛小客追撞事故，占用內側車道，於10時16分排除，造成後方車流回堵4公里；10時9分於國1北向15.9公里處發生1輛小客車與1預拌混凝土車追撞事故，占用內2線車道，於10時28分排除，造成後方車流回堵3公里。

10時22分於國1北向345.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於10時27分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

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