北台灣國道車多！內湖、五股車速40km↓　午後「9大路段」湧車潮

國慶大典10日登場，各政黨主席都受邀出席。親民黨主席宋楚瑜表示，作為領導者必須要有方向感，要有使命感，要「務實」，不要「務虛」，在中美兩大強國之間，應和平友好以對，「異想天開地以為可以輕易從謀弄中獲利，最後恐怕是得不償失」，既不要作人家的棋子，也不要變成人家的棄子。