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早餐620元！他掏500「再給200三倍券」　店員當機2次：規定不找零

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▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲客人先給三倍券，再付剩下帳款，腦筋絕對不卡住！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

三倍券不找零，因此多數民眾都會超過消費，剩下用現金補足！然而一名人夫傻眼直呼，日前點了620元豐盛早餐，依序先給現金、三倍券，店員卻腦筋打結，表示「不找零！」原PO解釋有給500元現鈔，豈料店員還是堅持「不找零」，所幸另一名店員趕緊跳出來解圍，才讓這場鬧劇結束！

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，昨（9）日國慶連假首日，帶著老婆去桃園吃早餐，向櫃台點完餐點後，金額總共620元，需先付款才入座。原PO靈光一閃，想起皮夾中還有三倍券可使用，接著拿出500元現金、200元振興券給店員，殊不知對方狂跳針「不找零」，對話如下：

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店員：不好意思，我們振興券不找零！

原PO：我有給你一張正常的500元啊

店員：我知道，但是我們規定振興券不找零

原PO還原當時狀況，當下「瞬間白眼翻到屁眼」，所幸一旁的店員神救援，急忙找了80元零錢才化解尷尬。事後原PO越想越不對勁，抱怨店員「到底是腦袋不好使還是邏輯有問題？想拗80元直說，不用這樣...」

怨念深重的貼文曝光後，掀起近8千名網友熱烈討論，「應該是菜鳥員工不懂變通」、「他可能不是想拗你，只是腦袋忽然打結了」、「我上次吃火鍋也是遇到店員這樣，而且牌子掛副店、「腦袋直的人就永遠不會轉」、「分兩張發票結帳」、「我也被差點騙過」、「他頭腦還在建構式數學中！建構式數學的遺毒」。

也有網友幫店員說話，「只是一時轉不過來而已，有必要說的那麼難聽嗎」、「大家都說店員頭腦不清，我倒是覺得從另一個角度來看，是客人頭腦不夠好，不懂得防呆。防愚巧法不止可用於產線，在生活上活用也可避免很多不必要的爭議或誤會」、「有些店面是不收超過你購買商品金額的振興券的喔，因為會有帳差」。

▲▼消費620拿給500現金及200振興券，店員轉不過來（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友各持不同觀點！（圖／翻攝爆怨公社）

另有網友爆笑突破盲點，若調換給貨幣的順序，就可避免店員腦筋當機，「重拿一次，先給你兩百振興券，店員：還差420喔，你：好我再拿500補差額，店員：好，找你80元」、「遇到這種事的話就先那券，然後他一定會說不夠，然後你在補給現金」、「公式（劵+現金-應付款項=應找金額），只要有現金一律找零，現在的人不是數學不好，是都想太多」。

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