韓國瑜「10點10分」線上國慶祝福：109年風雨飄搖、真的危險！

▲前高雄市長韓國瑜國慶影片。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是國慶日，前高雄市長韓國瑜沒有公開活動，但特地在10月10日的10點10分，上線影片祝福大家國慶日愉快，他提到，109年中華民國風雨飄搖，心理非常清楚真的危險，外部有軍事壓力，內部分歧。

韓國瑜在影片中表示，109年中華民國面臨到風雨飄搖，心理非常清楚真的危險，外部有不停的軍事壓力、內部分歧。但是熱愛國家的人，有信心熱愛國家，看著青天白日滿地紅的國旗，心理面充滿熱情、情感，邀請大家擁抱，大聲祝福中華民國生日快樂，大家加油。

韓國瑜臉書全文：

我親愛的中華民國

今年109歲了，一樣的青天白日、一樣的滿地鮮紅。109年的斗轉星移，看似換了人間、卻又似曾相識。

我們締造過三十年的經濟奇蹟、我們守護著七十載的昇平寶島，誰也不能否認，這一片青天白日滿地紅庇佑的不只是36000平方的山河土地，也是5000年文明的才情歲月，更是2300萬人民的平安幸福！

衷心祝福我親愛的中華民國，繼續下一個百年的和平繁榮，期盼我們總有一天、能有機會，秉持國父孫中山先生創建民國的初衷，實現一個真正「大同之治、與民謀福、天下為公」的中華民國。

中華民國，生日快樂！