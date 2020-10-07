3倍券加碼攝護腺排毒！全套店推「振興折扣券」　消費1700送200

▲高雄色情按摩店趕上三倍券潮流，推出性交易用振興券可獲折扣。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／高雄報導

因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，政府7月推出振興三倍券，想不到高雄有家色情按摩店竟搭上這班振興順風車，不但接受客人使用振興券消費，甚至自行推出振興折扣券，8月警方突襲該店，搜查其中包廂當場抓到一名還沒完事的買春客人以及一名服務小姐，檢方依妨害風化罪將劉姓負責人與蔡姓員工起訴。

判決指出，劉姓男子於今年3月在高雄市苓雅區開一間色情按摩會館，聘請有妨害風化前科的蔡姓男子擔任櫃台人員，負責仲介與招待男客人到店裡消費與女服務生進行全套性交易，每次服務40分鐘，收費1700元，而劉男則從中抽500元。

今年8月3日一名吳姓男子拿了2張面額500元振興券加現金700元到該店消費，蔡男帶著他們進包廂讓陳姓女服務生幫他做「全套」性交易。警方獲報前往搜索時，2人還沒完事，警員當場逮捕吳男和陳女，更在店裡搜出6700元營業所得和500元振興券2張，以及該店自行設計的「振興折扣券」8張和6枚保險套。

該店業者攬客花招多，他們不僅收振興券，甚至自行設計振興折扣券，客人只要上門消費一次，就能拿到面額200元的折扣券，等於下一次登門消費只需花1500元，實在相當有生意頭腦懂得誘惑客人上門。而劉男與蔡男兩人到案後坦承犯行，檢方偵結後依妨害風化罪將他們起訴。

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