蔡英文國慶演說將傳達3訊息　籲請大陸以區域責任者共同化解緊張

▲總統蔡英文。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文將於雙十國慶大會上發表演說，總統幕僚表示，蔡英文今年的談話，希望能傳達給國人3項重要訊息，包括：國家與國民的自信、化挑戰危機會以提升整體國力，以及如何團結強大台灣；而在兩岸方面，她也會期待中國大陸能回到區域責任者的角度，共同來化解區域的緊張。

蔡英文今年的國慶講話主題為「團結台灣 自信前行」，主要在展現台灣在全新的世界情勢挑戰下，正因為全體國民的共同努力，將挑戰化為機會，更從此抬升整體國力，讓台灣國際舞台成為不可獲缺的重要角色。

總統幕僚表示，經過年初以來的新冠肺炎全球疫情，以及伴隨美中貿易衝突而來，全球供應體系快速重組的空前挑戰，蔡英文主要在今年的國慶談話，希望傳達這三項訊息。

首先，是「國家的自信、國民的自信」，總統幕僚表示，面對疫情、區域情勢與全球經貿變局，我們證明了台灣人有能力克服所有艱難的挑戰，台灣人可以也必須更有自信地把國家向前推進。

其次，是要「如何化挑戰為機會，提升整體國力」，蔡英文認為，無論疫情的蔓延、全球經濟結構的快速變遷，到國際區域的變貌，台灣正以清楚的戰略跟作為，讓國家在這些挑戰的因應中，同時把整體國力提升。

蔡英文希望，無論在最受關注的高科技產業供應鏈重組、經濟轉型升級，一直到國防力量的增進，她要在下個階段的台灣，將是全球經濟上、印太區域間，以及國際社會中不能或缺的關鍵角色。

蔡英文也認為，在國家整體國力提升的過程中，台灣會扮演一個良善的正面力量，爭取更多參與服務於國際社會福祉的機會，在這個脈絡下，她也期待中國大陸能回到區域責任者的角度，共同來化解區域的緊張。

最後一項訊息，是蔡英文要告訴國人，她會如何「團結台灣，成為強大的台灣」。總統幕僚表示，過去將近一年來國人的共同經歷，不管是大陸的軍事威脅，香港情勢的惡化，一直到疫情的蔓延因應，她特別提醒了全體國人，之所以台灣能在困境中往前走，關鍵就在團結。

因此，蔡英文也會特別提及在野黨近日以來一些回到主流民意，回到國家利益的改變（如國會決議），期待各政黨，都能為共同的國家利益努力，對內民主競爭，對外團結一致，引領國家前進。

▼109年國慶大會，柯建銘與鄭運鵬等人交談。（圖／記者李毓康攝）



其他人也看了這些...

►國慶預演搶先看！ F-16、雷虎小組衝場總統府

►2020國慶晚會在基隆 「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

►國慶連假疏運一張圖秒懂 0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

►超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶 力挺加入WHO

►雙十國慶節目三大亮點曝光 內行攻略看這裡

►10／6起連5天！總統府國慶光雕秀 展演時間看這裡



►振興一下我們的美麗