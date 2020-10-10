信義潑屎妹自立「屎幫幫主」　高調炫千鈔錢磚！不屑一日60萬包養

▲邱女以「屎幫幫主」自稱。（圖／翻攝自潑屎妹臉書）



記者崔子柔／綜合報導

21歲邱姓女子在信義區夜店遭人當街潑糞，「看了就有味道」的照片讓她瞬間爆紅，不過她也藉此風波轉戰直播網紅圈，開了YouTube頻道「Chiu信義Amy屎幫幫主」，直播主「吃屎哥」也替她成立臉書粉絲頁「信義潑屎妹」。

邱女一直以來透過個人臉書打廣告賣瘦身產品、保養品賺錢，藉著「潑屎風波」引起的熱度，開始當起直播主，自稱「不專業的YouTuber」，分享日常生活，近期也和法拉利姐、吃屎哥合體露面。

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▲她爆紅之後常被人要合照，一開始還以為又出事。（圖／翻攝自潑屎妹臉書）



邱女表示，爆紅之後很多人拿她蹭熱度，讓她感到相當氣憤，「沒花錢拿我照片對我指教」，「連我本人被潑都不知道真正的原因是什麼」，「你想要蹭我熱度，麻煩拿錢潑我」，並要求蹭她熱度的人向她道歉，不然法院見。

▲YouTube頻道首波主打影片《別再拿潑屎妹蹭熱度》。（圖／翻攝自潑屎妹臉書）



邱女承認，她家裡需要用錢，有很多人說要包養她，一天的價碼就超過媽媽在外面欠的錢（60萬），但她認為要憑自己本事賺，沒有接受包養。

▲▼她不接受包養，選擇憑實力賺錢。（圖／翻攝自潑屎妹臉書）



邱女頻頻在個人臉書發布7000、1萬元不等的存款入帳通知，或是拿厚厚一疊的千元鈔票拍照，邀請別人加入她的事業團隊，她的金錢來源也讓外界相當好奇。