獨／潑屎妹父控在派出所遭討債集團逼簽本票　警駁斥：不排除提告

▲日前在信義區慘遭潑屎的邱女父親，說明全家遭討債集團暴力追債始末。（圖／記者張君豪攝）

記者陳以昇、張君豪／新北報導

日前一名20歲女子在信義區夜店旁被陌生男子潑屎，意外扯出女子母親欠錢遭到逼債，父親因此代出面談判，過程中一言不合被丟擲咖啡杯，警方獲報到場，父親自稱「欠人家錢，沒受到威脅」，為安全起見，要求到派出所內做協調，事後父親卻指控警方包庇，讓他在所內簽下本票，警方喊冤：不干涉民事糾紛，民眾也無反應遭威脅、恐嚇！

上個月（9月）19日晚間20歲邱姓女子在台北市信義區夜店前，遭一名21歲柯姓男子用水桶裝糞便，從頭淋下，隨即逃逸，留下錯愕的邱女，整個過程被民眾拍下，貼到臉書不公開社團；事發後柯男到案表示，在夜店狂歡時被邱女譏笑「太矮」，但邱女嚴正駁斥根本不認識他，讓事件更加詭譎。

▼信義區當街遭潑屎邱女，事後潑屎男子到警局製作筆錄。（圖／記者張君豪翻攝、ETtoday攝影中心攝）

記者找到邱女後得知，日前邱女媽媽因倒會欠下60多萬，同月12日在住家遭黑衣人持棍棒毆打，造成手腳骨折挫傷，懷疑她被潑糞與債務有關。邱女爸爸更進一步爆料，同月9日中午，為了與債主的委託人碰面協調債務問題，雙方約在輔仁大學對面的美食茶房談判未果，起了衝突，事後到轄區派出所協調時，還被逼迫簽下本票，指控警方包庇討債集團。

邱爸爸表示，「當天對方乘坐4部車到場，進到茶房後就對我辱罵三字經，還出言恐嚇，其中一人還對我丟杯子」；談判過程被民眾看到，擔心發生衝突，趕緊報警。轄區福營派出所獲報出動快打部隊到場。

警方對邱爸爸指控，大聲喊冤，表示到場時，警員有詢問邱爸爸「需要警方協助嗎？你有你的權利，你要不要對他們提告？你跟我說，我馬上處理。好嗎？有受到威脅還是怎樣嗎？」，邱爸爸回說：「沒啦，我就欠人家錢！」，雖然邱爸爸表示是民事債務糾紛，警方為了安全仍將一行人帶回派出所。

福營派出所方國慶所長表示，當天雙方願意談和解，於是帶回派出所後，由邱男與債務人自行於派出所受理民眾報案區內一對一協談，此舉是出自雙方自願同意，處理員警亦是出於好意，員警完全不認識雙方當事人，何來縱容包庇之說。

生火了！連我媽都用到發光