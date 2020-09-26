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信義潑屎妹深夜示愛：這次回頭不是壞事　轉戰演藝圈？20字親解

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▲日前在北市信義區遭潑屎的邱女父親出面說明家人受威脅攻擊的過程。（圖／記者張君豪攝）

▲邱父出面說明家人受威脅、攻擊的過程。（圖／記者張君豪攝）

記者黃翊婷／綜合報導

21歲邱姓女子在信義區夜店遭人當街潑糞，邱父日前接受媒體訪問，坦言昔日獄友、道上兄弟甚至是竹聯幫東區某堂口老大，紛紛打電話來關心。對此，邱女26日凌晨0時許在臉書PO文力挺父親的選擇，「爸！我愛你，你是我這輩子這世的偶像，未來也會是！」同時列出5大問題回答大眾的疑問，包含是否還會回去讀書、天天上夜店的理由等等。

邱父24日接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，坦言妻子12日在新北市當街遭追債者打斷手、肋骨和腰椎全身多處骨折，女兒19日就在信義區遭人潑糞羞辱，他雖然收到許多道上兄弟關心，但不想再用幫派的方式處理事情，才會隱忍至今，想辦法償還這幾十萬元的債務，「難道要逼我走江湖回頭路才能保護妻女嗎？」

對於父親的糾結，邱女26日凌晨在臉書PO文，坦言父親走不走回江湖，她想了很久，最後決定「爸～我尊重你」，選擇相信善良的父親不會再走偏、被騙或犯錯，「別忘了我們的約定！」同時她也認為自己不應該自私哭訴，用「已經沒爸爸十年了，這次不想再失去」這樣的話來束縛彼此，往後要怎麼發展，還是得為了自己好好著想。

邱女表示，父親這次回頭她並不覺得是壞事，因為父親自從出監之後幫助很多弱勢家庭，卻難過於沒辦法照顧好自己的妻女，「我大聲告訴你，『爸！我愛你，你是我這輩子這世的偶像，未來也會是！』真的很抱歉我耽誤了你，或許那天我不用情感束縛你，而你回歸兄弟這條路，或許我跟媽咪也不會發生這些狗藍毛事！」

信義潑屎妹力挺父親回歸，5大QA回應網友。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▼▲邱女力挺父親的選擇。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

信義潑屎妹力挺父親回歸，5大QA回應網友。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

此外，邱女也在文章中列出大眾對她的5個問題一一回應，包含還會不會回去讀書、為什麼欠債不還、為什麼被打還要跑夜店、天天上夜店的理由、會不會轉戰演藝圈。

邱女回答，未來如果有能力，她隨時想回去讀書都可以，畢竟讀書是學無止境的事情，不分年紀，「但如果覺得我有欠債，歡迎告知對方直接提告」；至於上夜店的事，首先她已經成年，發生任何事都得自己負責，包含被打，最重要的是，她沒有做錯事，為何不能繼續去夜店消費，「我問心無愧！」

邱女強調，在夜店可以認識很多來自各地、有不同故事的人，對擴大人脈很有幫助，況且每個人釋放壓力的管道不同，她天天上夜店自然有個人的理由；最後對於會不會進演藝圈，她表示現階段要先養病、穩住現在的工作，不主動但也不代表完全不接任何代言，還是可以接受訪談、代言或是文宣活動，「很多事情是強求不來的，主要還是聽從上天安排。

▼邱女回應大眾問題全文。

信義潑屎妹力挺父親回歸，5大QA回應網友。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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