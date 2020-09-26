信義潑屎妹深夜示愛：這次回頭不是壞事　轉戰演藝圈？20字親解

▲邱父出面說明家人受威脅、攻擊的過程。（圖／記者張君豪攝）

記者黃翊婷／綜合報導

21歲邱姓女子在信義區夜店遭人當街潑糞，邱父日前接受媒體訪問，坦言昔日獄友、道上兄弟甚至是竹聯幫東區某堂口老大，紛紛打電話來關心。對此，邱女26日凌晨0時許在臉書PO文力挺父親的選擇，「爸！我愛你，你是我這輩子這世的偶像，未來也會是！」同時列出5大問題回答大眾的疑問，包含是否還會回去讀書、天天上夜店的理由等等。

邱父24日接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，坦言妻子12日在新北市當街遭追債者打斷手、肋骨和腰椎全身多處骨折，女兒19日就在信義區遭人潑糞羞辱，他雖然收到許多道上兄弟關心，但不想再用幫派的方式處理事情，才會隱忍至今，想辦法償還這幾十萬元的債務，「難道要逼我走江湖回頭路才能保護妻女嗎？」

對於父親的糾結，邱女26日凌晨在臉書PO文，坦言父親走不走回江湖，她想了很久，最後決定「爸～我尊重你」，選擇相信善良的父親不會再走偏、被騙或犯錯，「別忘了我們的約定！」同時她也認為自己不應該自私哭訴，用「已經沒爸爸十年了，這次不想再失去」這樣的話來束縛彼此，往後要怎麼發展，還是得為了自己好好著想。

邱女表示，父親這次回頭她並不覺得是壞事，因為父親自從出監之後幫助很多弱勢家庭，卻難過於沒辦法照顧好自己的妻女，「我大聲告訴你，『爸！我愛你，你是我這輩子這世的偶像，未來也會是！』真的很抱歉我耽誤了你，或許那天我不用情感束縛你，而你回歸兄弟這條路，或許我跟媽咪也不會發生這些狗藍毛事！」

▼▲邱女力挺父親的選擇。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

此外，邱女也在文章中列出大眾對她的5個問題一一回應，包含還會不會回去讀書、為什麼欠債不還、為什麼被打還要跑夜店、天天上夜店的理由、會不會轉戰演藝圈。

邱女回答，未來如果有能力，她隨時想回去讀書都可以，畢竟讀書是學無止境的事情，不分年紀，「但如果覺得我有欠債，歡迎告知對方直接提告」；至於上夜店的事，首先她已經成年，發生任何事都得自己負責，包含被打，最重要的是，她沒有做錯事，為何不能繼續去夜店消費，「我問心無愧！」

邱女強調，在夜店可以認識很多來自各地、有不同故事的人，對擴大人脈很有幫助，況且每個人釋放壓力的管道不同，她天天上夜店自然有個人的理由；最後對於會不會進演藝圈，她表示現階段要先養病、穩住現在的工作，不主動但也不代表完全不接任何代言，還是可以接受訪談、代言或是文宣活動，「很多事情是強求不來的，主要還是聽從上天安排。」

▼邱女回應大眾問題全文。