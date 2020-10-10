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女三寶台中「神鬼右轉」理由超傻眼！22歲騎士閃不過…撞飛輾車底亡

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▲▼小客車違規右轉，直行機車撞上再遭車輾過，民眾協力抬車救人。（圖／民眾提供）

▲女駕駛違規右轉，害騎士撞死。（圖／民眾提供）

記者許力方、李忠憲／台中報導

台中西屯區發生一起死亡車禍，彰化43歲曾姓女子9日開車載著2友人要去吃飯，行經台灣大道、文心路二段口時，違規從快車道直接右轉，導致直行的22歲柯姓騎士閃避不及撞上，被輾壓車底，附近10多人幫忙抬車，但他已經斷氣送醫不治，曾女事後一度說「不知道不能右轉」，警方研判她路況不熟違規右轉釀禍。

事發於9日上午11時許，警消獲報台灣大道二段、文心路二段路口發生車禍，有傷者受困，到場時發現附近10多名路人及捷運工人上前協助抬車，救出騎士，但他已經當場沒有呼吸心跳，立即送往澄清醫院搶救，不幸傷重不治；至於曾姓女駕駛則未受傷，雙方經酒測排除酒駕。

▲▼小客車違規右轉，直行機車撞上再遭車輾過，民眾協力抬車救人。（圖／民眾提供）

▲▼小客車違規右轉，直行機車撞上再遭車輾過，民眾協力抬車救人。（圖／民眾提供）

警方到場採證並調閱監視器畫面，發現曾女當時駕駛白色轎車，行駛在台灣大道快車道，橫越了優化公車道，再違規跨越慢車道要直接右轉，害得柯姓騎士來反應不及，當場撞上車體右側，機車倒在路中，他整個人彈飛被輾壓卡在車底，一路撞向分隔島。

附近路人、捷運工人聽見巨大碰撞聲，趕緊衝上前合力抬車，「看到的時候已經壓到了啊，我們就把車子翻掉，救人要緊啦！車子就不理他了！」未料救出騎士時他已經昏迷斷氣，曾女當場嚇壞直呼「拜託拜託，去問警察就好！」車上2名乘客也非常緊張，不知道車禍怎麼發生的。

據悉，曾女當時說「不知道不能右轉」，警方表示，台灣大道在設有快慢安全島的地方，右轉必須要在前一個路口先匯入慢車道，女駕駛來自彰化，疑似不熟悉路況、違規右轉肇事，而騎士當時是綠燈直行，雙方肇責仍待進一步調查釐清。

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